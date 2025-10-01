Εντυπωσιακό φαινόμενο στο λιμάνι της Αίγινας – Δείτε βίντεο από την τεράστια «καμινάδα»

Μάρτυρες ενός εντυπωσιακού φυσικού φαινομένου, έγιναν κάτοικοι και επισκέπτες το πρωί της Τετάρτης 1/10, στην Αίγινα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr που βρέθηκε στο λιμάνι του νησιού, καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, παρόμοιο με αυτό που είχε παρατηρηθεί και τις προηγούμενες μέρες στο νησάκι Μονή, απέναντι από την Πέρδικα.

Μοιάζει με μία τεράστια στήλη, σαν καμινάδα, που ενώνει ουρανό και θάλασσα. Παρόλο που εντυπωσίασε όσους τον είδαν, πολλοί απόρησαν.

Συνήθως αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται στις θαλάσσιες περιοχές, λόγω της αστάθειας που επικρατεί στην ατμόσφαιρα και τις έντονες διαφορές στις θερμοκρασίες. Ξεκινούν σαν υδροστρόβιλοι και διαλύονται σιγά σιγά όταν φτάσουν στην ξηρά.

Πώς σχηματίζεται ένας υδροστρόβιλος

Ο υδροστρόβιλος είναι στην ουσία ένας ανεμοστρόβιλος που δημιουργείται πάνω από υδάτινες επιφάνειες.

Προκύπτει όταν ψυχρές αέριες μάζες συναντούν τη θερμή και υγρή επιφάνεια της θάλασσας. Η διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί ανοδικά ρεύματα αέρα, τα οποία αρχίζουν να περιστρέφονται λόγω της ατμοσφαιρικής αστάθειας και της στροφορμής των ανέμων. Έτσι σχηματίζεται η χαρακτηριστική «χοάνη» που ενώνει τον ουρανό με τη θάλασσα.

 

 

 

10:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

