Αίγινα: Ανεμοστρόβιλος «δημιουργείται» πάνω από το νησάκι Μονή – Εντυπωσιακά βίντεο αναγνώστη

Ένας άνδρας κατέγραψε με το κινητό του τη δημιουργία ανεμοστρόβιλου στην Μονή, ένα όμορφο νησάκι με πλούσια βλάστηση χωρίς κατοίκους, που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Πέρδικα στην Αίγινα.

Ο ανεµοστρόβιλος είναι ένα από τα εντονότερα µετεωρολογικά φαινόµενα στη γη, έχει µικρές κατά κανόνα διαστάσεις και σύντοµη διάρκεια ζωής, επηρεάζοντας έτσι µια περιορισµένη γεωγραφικά περιοχή. Οι συνέπειές του ωστόσο είναι συχνά καταστροφικές λόγω των ισχυρότατων

ανέµων που τον συνοδεύουν. Οι ανεµοστρόβιλοι κατατάσσονται σε 6 µεγάλες κατηγορίες µε βάση την ταχύτητα των ανέµων τους και τα αποτελέσµατα που προκαλούν στο έδαφος.

κατηγοριοποίηση.

Ένας ανεµοστρόβιλος σχηµατίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µια κατακόρυφη στήλη ατµοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εµφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη που φαίνεται στην εικόνα 1. Όταν η χοάνη δεν ακουµπά το έδαφος ονοµάζεται funnel cloud, ενώ όταν πραγµατοποιεί επαφή µε το έδαφος ονοµάζεται tornado, δηλαδή ανεµοστρόβιλος.

