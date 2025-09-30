Αίγινα: Ανεμοστρόβιλος «δημιουργείται» πάνω από το νησάκι Μονή – Εντυπωσιακά βίντεο αναγνώστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αίγινα

Ένας άνδρας κατέγραψε με το κινητό του τη δημιουργία ανεμοστρόβιλου στην Μονή, ένα όμορφο νησάκι με πλούσια βλάστηση χωρίς κατοίκους, που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Πέρδικα στην Αίγινα.

Ο ανεµοστρόβιλος είναι ένα από τα εντονότερα µετεωρολογικά φαινόµενα στη γη, έχει µικρές κατά κανόνα διαστάσεις και σύντοµη διάρκεια ζωής, επηρεάζοντας έτσι µια περιορισµένη γεωγραφικά περιοχή. Οι συνέπειές του ωστόσο είναι συχνά καταστροφικές λόγω των ισχυρότατων
ανέµων που τον συνοδεύουν. Οι ανεµοστρόβιλοι κατατάσσονται σε 6 µεγάλες κατηγορίες µε βάση την ταχύτητα των ανέµων τους και τα αποτελέσµατα που προκαλούν στο έδαφος.
κατηγοριοποίηση.

Ένας ανεµοστρόβιλος σχηµατίζεται πάνω από τη στεριά και είναι στην ουσία µια κατακόρυφη στήλη ατµοσφαιρικού αέρα που παρουσιάζει έντονη περιστροφή και επεκτείνεται από τη βάση των νεφών µιας καταιγίδας προς το έδαφος, εµφανίζοντας τη χαρακτηριστική χοάνη που φαίνεται στην εικόνα 1. Όταν η χοάνη δεν ακουµπά το έδαφος ονοµάζεται funnel cloud, ενώ όταν πραγµατοποιεί επαφή µε το έδαφος ονοµάζεται tornado, δηλαδή ανεµοστρόβιλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η «ήσυχη επανάσταση» στην Υγεία που οδηγεί σε καλύτερες υπηρεσίες και εξοικονομεί πόρους

Το τετράπτυχο της περιθωριοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

ΥΠΑ: Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις

Είδος πολυτελείας η σοκολάτα: Γιατί εκτοξεύεται η τιμή της

Τι σημαίνει η φράση «Ο γέγραφα, γέγραφα» και από πού προέρχεται

Επιστήμονες πέτυχαν ηλεκτρικά κατευθυνόμενο λέιζερ περοβσκίτη χρησιμοποιώντας σχεδιασμό διπλής κοιλότητας
περισσότερα
13:07 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Πύλο

Σεισμός 4 Ρίχτερ έγινε ανοιχτά της Πύλου. Σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινσ...
12:45 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Άρχισε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη – «Δεν έχουμε να κάνουμε με ατύχημα, αλλά με στυγερό έγκλημα» είπε συγκινημένη η σύζυγός του

Άρχισε επί της ουσίας η δίκη για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ...
12:42 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία «τύπου Π» με καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας – Πρόβλεψη για τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας

Ποδαρικό με 48ωρη κακοκαιρία θα κάνει ο Οκτώβρης στη χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχ...
12:32 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ασανσέρ: Καταγγελία «βόμβα» για πλαστά πιστοποιητικά και φάμπρικα που χρεώνει έως και 100 ευρώ για τη δωρεάν απογραφή ανελκυστήρων

Σε καταγγελίες «φωτιά» για επιτήδειους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση με την απογραφή των α...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης