Άγιος Παντελεήμονας: 4χρονη βγήκε από το νηπιαγωγείο και βρέθηκε στον δρόμο – Συνελήφθη η διευθύντρια

Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα οδηγήθηκε μία 59χρονη διευθύντρια νηπιαγωγείου, η οποία συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου, όταν κατά την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο, ένα κοριτσάκι 4 ετών φέρεται να διέφυγε της προσοχής των δασκάλων και ξαφνικά βρέθηκε εκτός του χώρου του νηπιαγωγείου.

Το παιδάκι εντοπίστηκε λίγο αργότερα από μια 34χρονη γυναίκα στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Πάφου, που είναι αρκετά κοντά στο σχολείο. Η γυναίκα είδε το παιδάκι να περιπλανιέται μόνο του και τρομαγμένο, και το μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου ήδη είχε μεταβεί η μητέρα του.