Τρόμος για οικογένεια στην Άνοιξη – Εισέβαλαν στο σπίτι τους και τους χτύπησαν με ρόπαλα

Άγρια επίθεση δέχθηκε οικογένεια στην Άνοιξη το βράδυ της Τρίτης (1/10/2025). Δύο άνδρες εισέβαλαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επιτέθηκαν στα μέλη της οικογένειας με ρόπαλα και μαχαίρια.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 86χρονος, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι. Οι δράστες επιτέθηκαν και στον 44χρονο γιο τους, τον οποίο τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πρόσωπο, ενώ τον χτύπησαν στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν έφερε τραύματα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν εκ των δύο δραστών, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που οργάνωσε την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο 31χρονος κατηγορείται για σωματικές βλάβες.