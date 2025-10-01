Στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Μητσοτάκης – Τι θα ζητήσει για άμυνα, ασφάλεια και κοινοτική χρηματοδότηση

Με τη δική του ατζέντα θεμάτων μεταβαίνει σήμερα στην Κοπεγχάγη ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να τεθούν επί τάπητος η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για την άμυνα και την ασφάλεια, ενόψει και της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2023 στο τέλος του μήνα στις Βρυξέλλες, και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συνομιλήσουν με φόντο το τεταμένο γεωπολιτικό κλίμα και τις υπερπτήσεις drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, για τις οποίες εκφράζονται εκτιμήσεις ότι γίνονται με εντολή της Μόσχας, τις επεκτατικές κινήσεις και αναθεωρητικές τάσεις της ρωσικής κυβέρνησης αλλά και το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων σε ουκρανικές πόλεις.

Με βάση αυτά τα δεδομένα οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αεράμυνας αλλά και την θωράκιση των συνόρων στα βόρεια ευρωπαϊκά σύνορα και συγκεκριμένα στην Βαλτική. Σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι και τα νότια σύνορα τα οποία θα πρέπει να θωρακιστούν και οι όποιες κινήσεις ενίσχυσης των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης θα πρέπει να αφορούν και τον ευρωπαϊκό Νότο.

Επιπλέον ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την πρόταση που είχε διατυπώσει από κοινού με την Πολωνία πέρσι για την δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διατυπώσει και πάλι την θέση, που έχει εκφράσει και στο παρελθόν σε διεθνή φόρα και συναντήσεις, για την δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις αγορές κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών έργων, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκαθαρίσει για μία ακόμη φορά την πάγια θέση της Αθήνας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE, όσο επιμένει στο casus belli εναντίον της Ελλάδας.

Η ενόχληση για την εξωτερική πολιτική

Κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενοχλημένος με την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Πράγματι, η χώρα μας δεν είναι πια ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει. Kαι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα είναι ένα παράδειγμα προόδου, κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να τονιστεί, σε αντίθεση με το πραγματικό «αμόκ» παραπληροφόρησης το οποίο συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα, γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον Πρόεδρο Trump διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύτηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου», είπε στην συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός.

Το θέμα συζητήθηκε έντονα από τους υπουργούς και σύμφωνα κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ζήτησε να υπερασπίζονται με ευγένεια αλλά και σαφήνεια όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση και η χώρα.