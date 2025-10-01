Στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Μητσοτάκης – Τι θα ζητήσει για άμυνα, ασφάλεια και κοινοτική χρηματοδότηση

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Με τη δική του ατζέντα θεμάτων μεταβαίνει σήμερα στην Κοπεγχάγη ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να τεθούν επί τάπητος η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για την άμυνα και την ασφάλεια, ενόψει και της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2023 στο τέλος του μήνα στις Βρυξέλλες, και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συνομιλήσουν με φόντο το τεταμένο γεωπολιτικό κλίμα και τις υπερπτήσεις drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, για τις οποίες εκφράζονται εκτιμήσεις ότι γίνονται με εντολή της Μόσχας, τις επεκτατικές κινήσεις και αναθεωρητικές τάσεις της ρωσικής κυβέρνησης αλλά και το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων σε ουκρανικές πόλεις.

Με βάση αυτά τα δεδομένα οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αεράμυνας αλλά και την θωράκιση των συνόρων στα βόρεια ευρωπαϊκά σύνορα και συγκεκριμένα στην Βαλτική. Σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι και τα νότια σύνορα τα οποία θα πρέπει να θωρακιστούν και οι όποιες κινήσεις ενίσχυσης των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης θα πρέπει να αφορούν και τον ευρωπαϊκό Νότο.

Επιπλέον ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει την πρόταση που είχε διατυπώσει από κοινού με την Πολωνία πέρσι για την δημιουργία μίας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους. Μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα διατυπώσει και πάλι την θέση, που έχει εκφράσει και στο παρελθόν σε διεθνή φόρα και συναντήσεις, για την δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις αγορές κοινών ευρωπαϊκών αμυντικών έργων, όπως η αντιπυραυλική ασπίδα.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκαθαρίσει για μία ακόμη φορά την πάγια θέση της Αθήνας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα SAFE, όσο επιμένει στο casus belli εναντίον της Ελλάδας.

Η ενόχληση για την εξωτερική πολιτική

Κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενοχλημένος με την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

«Πράγματι, η χώρα μας δεν είναι πια ένα κράτος το οποίο ζητά στήριξη, αλλά που την παρέχει. Kαι αν άλλοτε αποτελούσε οικονομικό κίνδυνο, σήμερα είναι ένα παράδειγμα προόδου, κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει να τονιστεί, σε αντίθεση με το πραγματικό «αμόκ» παραπληροφόρησης το οποίο συνάντησα επιστρέφοντας στην Αθήνα, γιατί μέχρι και η φωτογραφία μου με τον Πρόεδρο Trump διάβασα ότι ήταν ψεύτικη, όταν αυτή δημοσιεύτηκε επίσημα από το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου», είπε στην συνεδρίαση ο Πρωθυπουργός.

Το θέμα συζητήθηκε έντονα από τους υπουργούς και σύμφωνα κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ζήτησε να υπερασπίζονται με ευγένεια αλλά και σαφήνεια όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση και η χώρα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι μισές καρδιακές προσβολές σε νεαρές γυναίκες δεν οφείλονται σε φραγμένες αρτηρίες – Ποια είναι η άγνωστη αιτία, σύμφωνα ...

Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: 4 εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις και 72.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Απεργία: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς- Τι ισχύει για πτήσεις, ταξί και πλοία

Άνοιξε η εφαρμογή TaxCalc: Πόσα κερδίζετε στον μισθό σας με τις φοροελαφρύνσεις – Δείτε παραδείγματα

Η Microsoft προειδοποιεί τους χρήστες Windows – Όλες οι ενημερώσεις σταματούν αν κάνετε αυτό

Άνδρας «πούλησε το αυτοκίνητό του» πιστεύοντας πως έρχεται το τέλος του κόσμου – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:13 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι – Δίνει τα ρέστα της να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη»

Έντονη κριτική στην Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση των Τεμπών άσκησε ο υπουργός Υγείας, Ά...
10:08 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ο Παύλος Μαρινάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παραχωρεί μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Ν...
09:31 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Βρεττός για τη διαγραφή από «Νίκη»: Το πρόβλημα ήταν ότι ορίστηκα στην Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν με ήθελαν τα συμφέροντα

«Έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν παραδίδω την κοινοβουλευτική έδρα για αυτό και το κόμμα δεν τόλμησε...
07:07 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ένοπλες Δυνάμεις: Τι είναι το Σώμα Υπαξιωματικών που ιδρύεται – Νέο μισθολόγιο ανεξαρτήτως βαθμού – ΠΙΝΑΚΕΣ

Ολική αναδιάρθρωση του τρόπου διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, της βαθμολογικής αλλά και μισθολ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης