Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: «Τι γίνεται με τα τιμολόγια, τα έχεις σπρώξει;» – Οι συνομιλίες με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος και οι εκατοντάδες εικονικές εταιρείες

Από το πρωί της χθεσινής (30/9) ημέρας βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε απάτες σχετικές με επιστροφές ΦΠΑ από εμπορικές δραστηριότητες και παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ήδη προβεί στη σύλληψη μελών της οργάνωσης, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στις παράνομες αυτές ενέργειες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ανάμεσά τους και λογιστές οι οποίοι στρατολογούσαν άτομα τα οποία δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες, πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές και εισέπρατταν παράνομα την επιστροφή του ΦΠΑ.

Η έρευνα που ξεκίνησε από τις Αρχές κάτω από άκρα μυστικότητα τουλάχιστον τους τελευταίους 6 μήνες, συνεχίζεται μέχρι να διαπιστωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας και βεβαίως όλοι οι εμπλεκόμενοι που είναι δεκάδες. Με την ολοκλήρωση της έρευνας και της επιχείρησης, αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέλη του κυκλώματος

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, όπως έγινε γνωστό, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός, παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 52χρονο, πρόεδρο ομάδας ποδοσφαίρου στη Δυτική Αττική, ο οποίος όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έκανε πολυτελή ζωή με αυτά τα χρήματα.

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει «αχυράνθρωπους», τουλάχιστον 60 άτομα, στα οποία είχαν ανοίξει εικονικές εταιρείες και πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους με την έκδοση τιμολογίων.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης, συνεργάζονταν και με υπαρκτές εταιρείες εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια και αποκομίζοντας έτσι την επιστροφή του ΦΠΑ.

Μάλιστα, φέρονται να είχαν εισπράξει ήδη 5 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ, ενώ ανέμεναν να τους αποδοθούν ακόμη 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνολική ζημιά προς το Ελληνικό δημόσιο να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

350 εικονικές εταιρείες

Το κύκλωμα εξαπατούσε το ελληνικό δημόσιο έχοντας ιδρύσει τουλάχιστον 350 εικονικές εταιρείες και εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνονται τον ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου, σύμφωνα με το Mega.

Ακολούθως, έκαναν αιτήσεις και λάμβαναν τις επιστροφές ΦΠΑ. Η έρευνα σε γραφεία και σε σπίτια είναι σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται ο αριθμός των συλλήψεων να αυξηθεί.

Σύμφωνα πάντα με το Mega, φέρεται να έχουν εκδώσει και τιμολόγιο στο όνομα γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος δεν έχει εισπράξει την επιστροφή του φόρου – περίπου 1,5 εκ. ευρώ.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον φερόμενο αρχηγό και στον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό

Ο αστυνομικός συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μιλώντας για την εν λόγω υπόθεση στον Real FM 97,8 και την εκπομπή της Στεφανίας Κασίμη και του Σπύρου Παπαδάκη, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Οι αστυνομικοί έχουν συνομιλίες του γνωστού παραγωγού με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος, και είναι χαρακτηριστικές. Τύπου “τι γίνεται με τα τιμολόγια, τα έχεις σπρώξει;” – “ναι μην ανησυχείς, θα πάρουν τον δρόμο τους και θα κανονιστούν”». https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/10/2025-10-01-Θεοδόσης-Πάνου-Κασίμη-Παπαδάκης.mp3

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχω καμία σχέση με το κύκλωμα»

Ο Νίκος Κοκλώνης τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, διαψεύδοντας κάθε σύνδεση με το κύκλωμα. Όπως αναφέρει το ontime24.gr, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος σε σύνδεσή του με αθλητικό παράγοντα, ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση τους αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Ο Νίκος Κοκλώνης, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή και ζητάει να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι αρχές. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: η υπόθεση αυτή δεν αφορά κανέναν από τον κύκλο του και δεν υπάρχει καμία αθέμιτη συμμετοχή εκ μέρους του.