Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Οι 350 εικονικές εταιρείες και οι «αχυρανθρώποι» που στρατολογούσε το κύκλωμα – Η σύνδεση με την Greek Mafia και η μπίζνα εκατομμυρίων

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το μεγάλο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και το οποίο εξάρθρωσε η Αστυνομία έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα, ενώ σε έρευνες που έγιναν σε οικίες και γραφεία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ.

Η ερευνά ξεκίνησε απο τις Αρχές κάτω απο άκρα μυστικότητα, τουλάχιστον εδώ και 6 μήνες, ενώ συνεχίζεται μέχρι να διαπιστωθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Τα μέλη του κυκλώματος

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, όπως έγινε γνωστό, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός, παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 52χρονο, πρόεδρο ομάδας ποδοσφαίρου στη Δυτική Αττική, ο οποίος όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έκανε πολυτελή ζωή με αυτά τα χρήματα.

Παράλληλα, τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει «αχυρανθρώπους», τουλάχιστον 60 άτομα, στα οποία είχαν ανοίξει εικονικές εταιρείες και πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους με την έκδοση τιμολογίων.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης, συνεργάζονταν και με υπαρκτές εταιρείες εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια και αποκομίζοντας έτσι την επιστροφή του ΦΠΑ.

Μάλιστα, φέρονται να είχαν εισπράξει ήδη 5 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ, ενώ ανέμεναν να τους αποδοθούν ακόμη 3,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη συνολική ζημιά προς το Ελληνικό δημόσιο να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Οι λογιστές και η σύνδεση με την Greek Mafia

Ακόμη, ανάμεσα σε αυτούς που εμπλέκονται ήταν και λογιστές. Ένας απο αυτούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε και λογιστής του νονού της Greek Mafia, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω απο πρατήριο καυσίμων στον Νέο Κόσμο, τον Ιανουάριο του 2024.

Στην υπόθεση, όμως, εμπλέκεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, καθώς έχουν βρεθεί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επαφές που είχε με μέλη του κυκλώματος και τουλάχιστον 2 ύποπτα τιμολόγια.

Υδραυλικοί, εργάτες αλλά και άνεργοι φέρονται επίσης να ήταν ανάμεσα τους, καθώς όπως φαίνεται ζούσαν από την εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Mega.

350 εικονικές εταιρείες

Το κύκλωμα εξαπατούσε το ελληνικό δημόσιο έχοντας ιδρύσει τουλάχιστον 350 εικονικές εταιρείες και εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνονται τον ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου.

Ακολούθως, έκαναν αιτήσεις και λάμβαναν τις επιστροφές ΦΠΑ. Η έρευνα σε γραφεία και σε σπίτια είναι σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται ο αριθμός των συλλήψεων να αυξηθεί.

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχω καμία σχέση με το κύκλωμα»

Ο Νίκος Κοκλώνης τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, διαψεύδοντας κάθε σύνδεση με το κύκλωμα. Όπως αναφέρει το ontime24.gr, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος σε σύνδεσή του με αθλητικό παράγοντα, ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση τους αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Ο Νίκος Κοκλώνης, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή και ζητάει να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι αρχές. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: η υπόθεση αυτή δεν αφορά κανέναν από τον κύκλο του και δεν υπάρχει καμία αθέμιτη συμμετοχή εκ μέρους του.