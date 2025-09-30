ΠΑΟΚ: Αναχώρησε η αποστολή του «δικεφάλου του Βορρά» για την Ισπανία – Έμεινε εκτός ο Δημήτρης Πέλκας

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία και το απόγευμα αναχώρησε για την Ισπανία, όπου την Πέμπτη (2/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Στην προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθεί και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Βίγκο. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα τραυματισμών και έχει στη διάθεσή του όλους τους υπόλοιπους παίκτες.

Στην αποστολή για το ταξίδι στην Ισπανία βρίσκονται οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκος, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατζίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

Η ομάδα θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση πριν τον αγώνα την Τετάρτη (1/10) στις 19:00, στο «Μπαλαΐδος». Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για 15 λεπτά, ενώ νωρίτερα, στις 18:15, θα δοθεί συνέντευξη Τύπου, στην οποία τον Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Ζόαν Σάστρε.