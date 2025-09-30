ΠΑΟΚ: Αναχώρησε η αποστολή του «δικεφάλου του Βορρά» για την Ισπανία – Έμεινε εκτός ο Δημήτρης Πέλκας

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΟΚ
Πηγή: facebook.com/PAOKFOOTBALL

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία και το απόγευμα αναχώρησε για την Ισπανία, όπου την Πέμπτη (2/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Στην προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθεί και δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Βίγκο. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα τραυματισμών και έχει στη διάθεσή του όλους τους υπόλοιπους παίκτες.

Στην αποστολή για το ταξίδι στην Ισπανία βρίσκονται οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκος, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Τάισον, Χατζίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης.

Η ομάδα θα πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση πριν τον αγώνα την Τετάρτη (1/10) στις 19:00, στο «Μπαλαΐδος». Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για 15 λεπτά, ενώ νωρίτερα, στις 18:15, θα δοθεί συνέντευξη Τύπου, στην οποία τον Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Ζόαν Σάστρε.

Off we go ✈️ Next stop: Vigo!

#CELPAOK #UEL #OurWay

Δημοσιεύτηκε από PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο επώδυνη σχέση της ζωής σας μπορεί να είναι με κάποιον που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Νίκος Δένδιας: Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα στις Ένοπλες Δυνάμεις – Παρουσιάστηκε ο «χάρτης μετάβασης» στη νέα εποχή

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: Τα χρέη των μικρομεσαίων προς τους παρόχους ενέργειας ξεπερνούν ήδη τα 4 δισ. ευρώ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Τρομακτική προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μας όταν παθαίνουμε «blackout» από το ποτό
περισσότερα
08:39 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Euroleague: Τζάμπολ με… πόθο έναν ελληνικό τελικό μέσα στο ΟΑΚΑ – Οι 20 ομάδες, το σύστημα διεξαγωγής και η 1η «διαβολοβδομάδα»

Η πιο ανταγωνιστική, αλλά και διευρυμένη Euroleague των 20 -για πρώτη φορά- ομάδων και των 38 ...
00:30 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Ισπανία: 19χρονος τερματοφύλακας νεκρός έπειτα από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αγώνα

Ο Ραούλ Ραμίρεθ Οσόριο, τερματοφύλακας της πέμπτης κατηγορίας της Ισπανίας, πέθανε σε ηλικία 1...
22:25 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Διαγνώστηκε με κορονοϊό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, απουσίασε από την media day της ομάδ...
10:57 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην GBL – Πώς μπορείτε να τα προμηθευτείτε

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι από σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ντέρμπι ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης