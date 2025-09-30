Κασσελάκης: Η απάντηση στο εξώδικο Αυγενάκη – «Ο άνθρωπος είναι ψεύτης, αλλά αν είναι και κλέφτης πρέπει να το αποδείξει στην Κοβέσι»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη στο εξώδικο που τού απέστειλε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Ο βουλευτής της ΝΔ έστειλε εξώδικο μετά την αναφορά του Κινήματος Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το «πόθεν έσχες» του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε βίντεο ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει αρχικά: «Σήμερα το απόγευμα πήρα ένα πολύ ωραίο δώρο: Ένα εξώδικο από τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη, τον υπουργό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Αυγενάκης φαίνεται ότι ενοχλήθηκε που πήγα την καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα εισοδήματά του και το «πόθεν έσχες» του.

Τι λέει το εξώδικο; Ο ισχυρισμός περί εσόδων 1,2 εκατ. ευρώ καταρρέει αναμφισβήτητα. Γιατί; Γιατί είχε 580.000 ευρώ, όχι από εισόδημα ή μισθό αλλά από πώληση ακινήτου. Εξηγεί παρακάτω: «πώληση ακινήτου, πρώην πολιτικού γραφείου στο Ηράκλειο Κρήτης», τα οποία όπως λέει και δηλώθηκαν στη φορολογική Αρχή και στο «πόθεν έσχες».

Στη συνέχεια ο κ. Κασσελάκης επικαλείται τα «πόθεν έσχες», τα οποία όπως λέει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τα τύπωσε για «να τα πιστέψετε».

Χρήση 2021: 8 ακίνητα

Χρήση 2022: Ακριβώς τα ίδια ακίνητα

Χρήση 2023: Ακριβώς τα ίδια και μέσα σε αυτά και τα 2 στο Ηράκλειο

«Δηλ. ο άνθρωπος είναι προφανώς ψεύτης αλλά το εάν είναι κλέφτης αυτό θα πρέπει να το αποδείξει στην κα Κοβέσι, η οποία δυστυχώς για εκείνον δεν τραμπουκίζεται με τον τρόπο που ξέρει αυτός να κάνει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Στο Ηράκλειο ήταν; Συνεπώς πρέπει να επιστρέψω το εξώδικο εκεί που ανήκει: στα σκουπίδια. Αν θέλει ας το στείλει σε pdf».

Δείτε την αναφορά του Στέφανου Κασσελάκη

Το εξώδικο Αυγενάκη στον Κασσελάκη

«Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα- χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ.€ Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Μετά τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ. Στέφανου Κασσελάκη εις βάρος μου, προχώρησα σήμερα στην κατάθεση εξώδικης δήλωσης, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους. Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής… pic.twitter.com/cLjiQnh5fR — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) September 30, 2025

Αναλυτικά το εξώδικο Αυγενάκη στον Στέφανο Κασσελάκη

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την παρούσα εξώδικη δήλωση σας γνωστοποιώ, την έντονη διαμαρτυρία μου για το περιεχόμενο δημόσιας ανάρτησής σας σε προσωπικούς λογαριασμούς, που διατηρείτε σε μέσα/πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Χ, TikTok, Instagram), η οποία δημοσιεύθηκε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 και έχει αναπαραχθεί, τόσο σε λοιπά μέσα/πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όσο και ευρέως στον ηλεκτρονικό Τύπο.

Αφορά τη δήλωσή σας περί της ενέργειάς σας να καταθέσετε αναφορά ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) περί δήθεν «ανεξήγητων εσόδων» ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης («πόθεν έσχες») για το έτος 2024. Η δημόσια ανάρτησή σας έχει ως εξής: «Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα -χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ. €. Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου!»

Η ανωτέρω ανάρτησή σας περιέχει ψευδείς, αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς, που αφορούν το πρόσωπό μου. Οφείλετε να γνωρίζετε άλλωστε ότι η δημόσια ζωή και η λειτουργία του Κοινοβουλίου απαιτούν σεβασμό στην αλήθεια, στον πολιτικό διάλογο και στους θεσμούς. Η πολιτική αντιπαράθεση ΔΕΝ μπορεί και ΔΕΝ πρέπει να εκτρέπεται σε σκόπιμη συκοφαντία.

Επισημαίνω τα κάτωθι προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Ο ισχυρισμός σας περί «εσόδων 1,2 εκατ. ευρώ» ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ, αναμφισβήτητα, από τη δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης του έτους 2024 (φορολογικό έτος 2023). Συγκεκριμένα προκύπτουν:

Τα καθαρά μου εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ανέρχονται σε 34.884,17 €, σύμφωνα και με τη δήλωση του Ε1.

Το ποσό των 580.000 € δεν αποτελεί «μισθό ή εισόδημα». Προέκυψε από την πώληση ακινήτου μου.

Τα υπόλοιπα καταθέσεών μου σε τραπεζικά ιδρύματα είναι:

α) 25.304,72 € σε τραπεζικό λογαριασμό, που είμαι συνδικαιούχος και

β) 13.443,73 €. Τα εν λόγω ποσά αποτελούν, όπως φαίνεται άλλωστε και στη δήλωση πόθεν έσχες, εισοδήματα έτους 2023, συνεπώς δεν υφίσταται «συσσώρευση κεφαλαίων εκατομμυρίων».

Η ακίνητη περιουσία μου σε μεγάλο μέρος αποκτήθηκε με κληρονομιά/γονική παροχή, στοιχείο που αποκλείει τη δημιουργία «νέου πλούτου» από εισόδημα.

Υφίστανται δηλωμένες δανειακές υποχρεώσεις, που έχουν δημιουργηθεί κατά τα έτη 2012 & 2014 και στις οποίες αναφέρομαι ως εγγυητής.

Κατά τα ανωτέρω, λοιπόν, η δήλωσή σας ότι δήθεν απέκτησα «εισόδημα» 1,2 εκατ. ευρώ είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ψευδής, δυσφημιστική και συνιστά διαστρέβλωση των πραγματικών δεδομένων, αφού το μοναδικό καθαρό εισόδημά μου, που δηλώθηκε, ανέρχεται σε 34.884,17 €, ενώ τα «λοιπά ποσά» 580.000 € αφορούν έσοδο από την πώληση ακινήτου μου, με το οποίο αποπλήρωσα δανειακές μου υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα το ποσό 580.000 € αφορά την πώληση ακινήτου (πρώην πολιτικού γραφείου στο Ηράκλειο), συναλλαγή η οποία δηλώθηκε τόσο στη φορολογική αρχή, όσο και στο «πόθεν έσχες», ενώ τα έσοδα διατέθηκαν για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

Η απόπειρα παρουσίασης αυτής της απολύτως νόμιμης και διαφανούς συναλλαγής ως δήθεν «ύποπτης» αποτελεί ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, με σκοπό την πρόκληση ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ βλάβης.

Επειδή οι ψευδείς καταγγελίες σας και οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί σας υπονομεύουν όχι μόνο την προσωπικότητά μου, αλλά και το κύρος της Βουλής και το πολιτικό κλίμα της χώρας.

Επειδή το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν την υποχρέωση των πολιτικών να δηλώνουν πλήρως και με διαφάνεια την περιουσιακή τους κατάσταση. Την υποχρέωση αυτή την τηρώ ανελλιπώς.

Επειδή η δημόσια ανάρτησή σας πλήττει ευθέως την τιμή, την υπόληψη και την πολιτική μου αξιοπρέπεια και μεταδίδει ψευδείς ειδήσεις και κατασκευασμένες πληροφορίες, με τρόπο που συνιστά συκοφαντική δυσφήμηση δια του Τύπου (άρθρο 363 ΠΚ).

Επειδή συνιστά παράνομη πράξη με όλες τις έννομες συνέπειες, και επιπλέον προσβάλλει το θεσμικό κύρος του κοινοβουλευτικού αξιώματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Με την παρούσα, σας καλώ και αιτούμαι όπως εντός μίας (1) ημέρας από τη νόμιμη επίδοση αυτής:

Ανακαλέσετε ρητώς και δημόσια την ανάρτησή σας και τους ψευδείς ισχυρισμούς που περιέχει.

Αφαιρέσετε άμεσα την εν λόγω ανάρτηση από τους προσωπικούς λογαριασμούς, που διατηρείτε σε μέσα/πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Χ, TikTok, Instagram).

Προβείτε σε έγγραφη δήλωσημη επανάληψης παρόμοιων προσβλητικών αναφορών στο μέλλον.

άλλως σας ΔΗΛΩΝΩ ότι

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής προς τα ανωτέρω επιφυλάσσομαι ρητώς να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμα, που μου παρέχει ο Αστικός και Ποινικός Κώδικας, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για την αποκατάσταση κάθε βλάβης και ζημίας, θετικής ή αποθετικής, ενεστώσας και μελλοντικής, που έχω υποστεί.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 30/09/2025

Ο εξωδίκως δηλών

Λευτέρης Αυγενάκης

Βουλευτής ΝΔ Ν. Ηρακλείου