Τραμπ: «Μεγάλη προσβολή να μην μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης» – Τι είπε για τους πολέμους που δεν μπορεί να τελειώσει

Τραμπ: «Μεγάλη προσβολή να μην μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης» – Τι είπε για τους πολέμους που δεν μπορεί να τελειώσει

Ανοιχτά για τον διακαή του πόθο, το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη, μίλησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του σε στρατιωτικούς στην Βιρτζίνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν απονεμηθεί στον ίδιο το Νόμπελ Ειρήνης. Έκανε την δήλωση, στην ομιλία του προς την συγκέντρωση της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσινγκτον.

Αν και ακόμα δεν έχει τερματίσει ούτε τον πόλεμο στην Ουκρανία ούτε τον πόλεμο στην Γάζα, ο Τραμπ χρησιμοποίησε την γνωστή τεχνική του να δημιουργεί κλίμα γύρω από αυτό που θέλει να πετύχει. Έτσι δήλωσε: «Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα». Ο Τραμπ, καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, και είπε στους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε σήμερα κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς τη στρατιωτική ηγεσία τις ειρηνευτικές του ικανότητες, αλλά δήλωσε ότι οι συγκρούσεις στη Γάζα και την Ουκρανία εξακολουθούν να μαίνονται παρά τη μεσολάβηση της κυβέρνησής του.

Σε ομιλία του ενώπιον των στρατιωτικών διοικητών στο Κουάντικο, στη Βιρτζίνια, ο Τραμπ είπε πάντως ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρειάζεται να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές έχει επιχειρήσει να φέρει στο ίδιο τραπέζι τους προέδρους της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αλλά δεν τα έχει καταφέρει, λόγω της σθεναρής άρνησης του προέδρου Πούτιν.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. «Η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και εάν δεν τον κάνει θα είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς» είπε ο Τραμπ.

 

