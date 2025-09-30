Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει η κατάσταση εδώ και 1 χρόνο – Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον»

Στις 25 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την βραδιά που η Μαρινέλλα υπέστη βαρύ εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου, στο οποίο έδινε μία μεγάλη συναυλία. Από τότε, η «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού δίνει τον δικό της αγώνα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Ο Γιάννης Ξανθούλης, συγγραφέας της βιογραφίας της σπουδαίας ερμηνεύτριας, «Μαρινέλλα: Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια», μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για την αγαπημένη τραγουδίστρια.

Μιλώντας στην «Super Κατερίνα», ο Γιάννης Ξανθούλης εξήγησε πως: «Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει η κατάσταση εδώ και 1 χρόνο. Δηλαδή όλοι μας πια αυτή την επέτειο της 25ης Σεπτεμβρίου, την θεωρούμε τρομακτική, που συνέβη το γεγονός.

Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση, όταν ξέρεις ότι ένας πολύ δικός σου άνθρωπος, τώρα μιλάω και για πιο οικείους ανθρώπους, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και ο Θεός να βάλει το χέρι του».

«Δεν έχω προσπαθήσει να την δω στο σπίτι, δεν θα ήθελα τέτοιο πράγμα ποτέ. Να δω τι; Το πολύ πολύ να αρρωστήσω και εγώ. Και μόνο με την σκέψη ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αισθάνομαι άσχημα.

Μιλάω με την κόρη της, προσπαθεί να είναι όσο γίνεται, δίπλα σε μία μάνα που αυτή την στιγμή δεν επικοινωνεί», συνέχισε ο συγγραφέας της βιογραφίας της Μαρινέλλας.