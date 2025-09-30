Λαμία: Φίδι δάγκωσε ποδοσφαιριστή την ώρα της προπόνησης

Ο βασικός αμυντικός του Αστέρα Σταυρού, Νίκος Μόσχος δέχτηκε δάγκωμα από φίδι κατά τη διάρκεια της προπόνησης και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου τού χορηγήθηκε αντίδοτο. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ωστόσο θα απουσιάσει από το επερχόμενο παιχνίδι της ομάδας του.
Πληροφορίες του lamiareport αναφέρουν, πως ο αμυντικός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας που του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
Σημειώνεται ότι την Τετάρτη 1/10 ο Αστέρας Σταυρού, αγωνίζεται στην Ηγουμενίτσα στο εξ αναβολής παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής με τον Θεσπρωτό, παιχνίδι από το οποίο θα απουσιάσει αναγκαστικά.