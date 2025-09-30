Κολυδάς για το διήμερο κακοκαιρίας: Πού και πότε θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλάει ο καιρός με βροχές και ισχυρούς ανέμους

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει πως από το πρωί της Πέμπτης 2/10 η κακοκαιρία θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι, ενώ την Παρασκευή θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή όχι μόνο στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στα βόρεια τμήματα της χώρας την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ολόκληρη η ανάρτηση στο Χ του Θοδωρή Κολυδά

