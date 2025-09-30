Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Και πρόεδρος ομάδας στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Κοκλώνης: «Δεν εμπλέκομαι»

Αθλητικοί παράγοντες, παρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων, επιχειρηματίες και λογιστές φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην απάτη εις βάρος του Δημοσίου, μέσω επιστροφής ΦΠΑ. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλάβει 17 άτομα.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι εμπλεκόμενοι εξαπατούσαν το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς έφτιαχναν εικονικές εταιρείες, εκδίδοντας «μαϊμού» τιμολόγια. Ακολούθως, έκαναν αιτήσεις και λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ.

Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, στα άτομα που έχουν συλληφθεί, είναι ο φερόμενος ως αρχηγός, ποδοσφαιρικός παράγοντας, ιδιοκτήτης ΠΑΕ, αλλά και λογιστές.

Στην υπόθεση, όμως, εμπλέκεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, καθώς έχουν βρεθεί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, επαφές που είχε με μέλη του κυκλώματος και τουλάχιστον 2 ύποπτα τιμολόγια.

Στις έρευνες που έχουν κάνει οι αστυνομικοί έχουν βρει 500.000 ευρώ, με το ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή ΦΠΑ να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλλήψεις για την υπόθεση είναι τουλάχιστον 17, ωστόσο η έρευνα είναι σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να ανέβει.

Νίκος Κοκλώνης: «Δεν έχω καμία σχέση με το κύκλωμα»

Ο Νίκος Κοκλώνης τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση, διαψεύδοντας κάθε σύνδεση με το κύκλωμα. Όπως αναφέρει το ontime24.gr, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός υπογράμμισε πως η εταιρεία του και ο ίδιος είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφερόμενος σε σύνδεσή του με αθλητικό παράγοντα, ξεκαθάρισε ότι η μόνη σχέση τους αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», εξήγησε, τονίζοντας πως τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Ο Νίκος Κοκλώνης, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή και ζητάει να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι αρχές. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: η υπόθεση αυτή δεν αφορά κανέναν από τον κύκλο του και δεν υπάρχει καμία αθέμιτη συμμετοχή εκ μέρους του.