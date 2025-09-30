Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα, Τρίτη 30/9, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής, οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν προχωρήσει σε 17 συλλήψεις, ανάμεσα τους οποίους είναι και λογιστές. Επίσης, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να ζημίωναν το Δημόσιο με εικονικά τιμολόγια και επιστροφές φόρου, που δεν δικαιούνταν.

 

