Σκόροι στις ντουλάπες: Πώς να τους απομακρύνετε φυσικά και αποτελεσματικά – Η μυρωδιά που δεν αντέχουν

Καθώς αλλάζει η εποχή, πολλά σπίτια αντιμετωπίζουν πρόβλημα με σκόρους στις ντουλάπες. Οι σκόροι μπορεί να μοιάζουν ακίνδυνοι, αλλά είναι υπεύθυνοι για σοβαρές φθορές σε ρούχα από φυσικές ίνες όπως μαλλί και μετάξι. Αν δεν ληφθούν μέτρα, μια προσβολή μπορεί να καταστρέψει την γκαρνταρόμπα σας, προτού καν το καταλάβετε.

Απαλλαγείτε από τους σκόρους στο σπίτι με 2 φυσικά υλικά

Τι προσελκύει τους σκόρους στις ντουλάπες

Οι σκόροι ρούχων αγαπούν τις σκοτεινές, υγρές και ήσυχες περιοχές, όπως οι ντουλάπες, ειδικά όταν περιέχουν ρούχα από φυσικά υλικά. Το φθινόπωρο είναι η εποχή που γεννούν τα αυγά τους – κάθε σκόρος μπορεί να γεννήσει έως και 300 αυγά.

Οι προνύμφες τους τρέφονται με τις ίνες των ρούχων, προκαλώντας τρύπες σε πουλόβερ, παλτό και άλλα μάλλινα ή μεταξωτά ρούχα.

Μύγες: Κρατήστε τις μακριά από το σπίτι σας με 1 τρόφιμο που «μισούν» – «Λειτουργεί ως φυσικό απωθητικό»

Πώς να απαλλαγείτε από τους σκόρους

  • Αεροστεγής φύλαξη ρούχων
  • Χρήση φυσικών απωθητικών
  • Καθαρισμός και έκθεση ρούχων στον ήλιο
  • Χρήση ναφθαλίνης ή σύγχρονων μεθόδων απώθησης

Αεροστεγής φύλαξη ρούχων

Αποθηκεύστε τα ρούχα που δεν φοράτε σε σακούλες αποθήκευσης για να αποτρέψετε την επαφή με τους σκόρους.

Χρήση φυσικών απωθητικών

Οι σκόροι δεν αντέχουν την έντονη μυρωδιά της λεβάντας. Τοποθετήστε μικρά υφασμάτινα σακουλάκια με αποξηραμένη λεβάντα ή αιθέριο έλαιο λεβάντας στη ντουλάπα σας. Άλλα φυσικά απωθητικά είναι τα εξής:

  • Δάφνη
  • Δεντρολίβανο
  • Μέντα

Καθαρισμός και έκθεση ρούχων στον ήλιο

Σκουπίζετε και καθαρίζετε τακτικά τις ντουλάπες σας. Κρεμάστε τα ρούχα στον ήλιο – η ζέστη και το φως καταστρέφουν αυγά και προνύμφες.

Χρήση ναφθαλίνης ή σύγχρονων μεθόδων απώθησης

Παραδοσιακά, η ναφθαλίνη χρησιμοποιείται για την απώθηση των σκόροι, αλλά υπάρχουν πλέον άοσμα και φυσικά προϊόντα στο εμπόριο, φιλικά προς το περιβάλλον.

Η πρόληψη είναι το “κλειδί” για την αντιμετώπιση των σκόρων. Με μερικές απλές ενέργειες, μπορείτε να διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές και καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου.

