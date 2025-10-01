Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια λόγω συμμετοχής της ΠΝΟ στην απεργία της ΓΣΕΕ

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας παραμένουν σήμερα τα πλοία της ακτοπλοΐας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Η κινητοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα, με λήξη τα μεσάνυχτα σήμερα.

Αφορμή, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, αποτελεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας έως και 13 ώρες, γεγονός που, όπως υποστηρίζει καταργεί στην πράξη το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία – 8 ώρες ανάπαυση – 8 ώρες ελεύθερος χρόνος».

Η ΠΝΟ αναφέρει ότι οι ναυτεργάτες είναι ήδη από τους πιο επιβαρυμένους εργαζομένους, με μακρές ώρες εργασίας που επηρεάζουν την υγεία, την ασφάλεια και την οικογενειακή τους ζωή.

Στο πλευρό τους τάσσεται και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας ΟΜΥΛΕ, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στα μεγάλα λιμάνια, ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, καθώς και ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια.

Οι ναυτεργάτες καλούν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις, με κεντρικό ραντεβού στα προπύλαια και την Πλατεία Κλαυθμώνος.