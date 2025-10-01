ΗΠΑ: «Λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά από το 2019 – Αδιέξοδο στο Κογκρέσο, αλληλοκατηγορίες για το «shutdown»

ΗΠΑ: «Λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά από το 2019 – Αδιέξοδο στο Κογκρέσο, αλληλοκατηγορίες για το «shutdown»
Φωτογραφία: Reuters

Η Ουάσιγκτον βυθίζεται στο σκοτάδι της αβεβαιότητας, καθώς τα μεσάνυχτα σήμαναν την έναρξη του πρώτου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από το 2019 (22/12/2018 – 25/01/2019), που περιλαμβάνει παύσεις πληρωμών σε νευραλγικές υπηρεσίες του κράτους, έπειτα από το αδιέξοδο στο Κογκρέσο που δεν κατάφερε να εγκρίνει μέτρα χρηματοδότησης για να παραμείνει ανοιχτός ο κρατικός μηχανισμός των ΗΠΑ.

Το shutdown σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι τίθενται σε υποχρεωτική αργία, ενώ άλλοι, που θεωρούνται απαραίτητοι, θα συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται μέχρι να λήξει το αδιέξοδο.

Παράλληλα, υπάρχουν και εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τους μισθούς τους, καθώς οι θέσεις τους δεν χρηματοδοτούνται μέσω των ετήσιων πιστώσεων του Κογκρέσου.

Οι ηγεσίες και των δύο κομμάτων εμφανίζονται ανυποχώρητες, επιμένοντας δημόσια και κατ’ ιδίαν ότι δεν θα αναλάβουν την ευθύνη για το «λουκέτο».

Οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν πως οι Δημοκρατικοί πρέπει απλώς να συμφωνήσουν στην παράταση της τρέχουσας χρηματοδότησης για επτά ακόμη εβδομάδες, ενώ οι Δημοκρατικοί αρνούνται να το πράξουν χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις ως αντάλλαγμα για τις ψήφους τους στη Γερουσία.

Με το κυβερνητικό shutdown σε εξέλιξη, οι Δημοκρατικοί Χακίμ Τζέφρις και Τσακ Σούμερ κατηγόρησαν ευθέως τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τους Ρεπουμπλικανούς. «Έπειτα από μήνες που έκαναν τη ζωή δυσκολότερη και ακριβότερη, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί έκλεισαν τώρα την ομοσπονδιακή κυβέρνηση επειδή δεν θέλουν να προστατεύσουν την υγειονομική περίθαλψη του αμερικανικού λαού», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους.

