Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Ποιοι συμμετέχουν – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ, τι ισχύει για ταξί και πτήσεις

Παραλύει σήμερα (01/10) η χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής γενικής απεργίας, έπειτα από τις αποφάσεις των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με κύρια αιτήματα την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετέχουν αρκετοί κλάδοι (από υγειονομικούς, εργαζόμενους σε δήμους, εκπαιδευτικούς κ.ά) οι οποίοι είτε έχουν απευθύνει σχετικά καλέσματα είτε θα το κάνουν εντός των επόμενων ωρών. Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα στις 11:00, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Αναλυτικά, όπως ανέφερε στη σχετική της ανακοίνωση η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:

«Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.»

Στην αντίστοιχη ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, σημείωσε τις βασικές της διεκδικήσεις:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Τι ισχύει για τα ΜΜΜ και ταξί

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που έχουν κηρύξει πλήθος συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «ο κλάδος των ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας, ενώνει την φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες

Στην μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην απεργιακή κινητοποίηση μαζί με τις οικογένειές τους, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αγώνα απέναντι στον κυβερνητικό εμπαιγμό».

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα εκτελέσουν δρομολόγια από τις 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα. Ακυρώσεις θα υπάρξουν στα δρομολόγια του σιδηροδρόμου και του Προαστιακού.

Τρένα

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Κανένα δρομολόγιο πλοίου δεν θα εκτελεστεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ). Η απεργία θα αρχίσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Συμμετοχή γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για νομοσχέδιο «έκτρωμα» που «σφραγίζει τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβληθεί με δεκάδες, ψηφισμένους από όλες τις κυβερνήσεις, αντεργατικούς νόμους».

Ειδικά στον τομέα της Υγείας, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, «οι υπερωρίες και οι εφημερίες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, και αποτελούν πάγιο μηχανισμό κάλυψης μόνιμων αναγκών και διαχρονικών ελλείψεων παρά τον δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αναφέρει ότι «το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες».

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία».

Κανονικά οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ.

Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για τη συγκεκριμένη ημέρα.