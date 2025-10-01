Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τον σεισμό των 6,9 βαθμών – Οι διασώστες αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τον σεισμό των 6,9 βαθμών – Οι διασώστες αναζητούν ανθρώπους κάτω από τα συντρίμμια
Φωτογραφία: Reuters

Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας, Ράφι Αλεξάντρο, δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει «ρευστός», καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.


Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε δεκάδες κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές, αναφέρει η ενημέρωση.


Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, διαβεβαίωσε τους πληγέντες ότι θα υπάρξει άμεση βοήθεια, σημειώνοντας πως υπουργοί της κυβέρνησης βρίσκονται ήδη στην περιοχή συντονίζοντας τις επιχειρήσεις ανακούφισης. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η Σεμπού, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με πληθυσμό 3,4 εκατομμυρίων κατοίκων, υπέστη σημαντικές ζημιές, ωστόσο το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακτάν-Σεμπού, η δεύτερη πιο πολυσύχναστη πύλη εισόδου στις Φιλιππίνες, παρέμεινε σε λειτουργία.


Στην πόλη Σαν Ρεμίτζιο, που επλήγη ιδιαίτερα, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής.

Ο αντιδήμαρχος Άλφι Ρέινεζ απηύθυνε έκκληση για τρόφιμα και νερό για τους εκτοπισμένους, καθώς και για βαρύ εξοπλισμό που θα συνδράμει τους διασώστες.

«Βρέχει καταρρακτωδώς και δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια, ειδικά στο βόρειο τμήμα, επειδή υπάρχει έλλειψη νερού μετά τη ζημιά στις γραμμές τροφοδοσίας που προκάλεσε ο σεισμός», δήλωσε στο ραδιόφωνο DZMM.

Στην κοντινή πόλη Πιλάρ, ένας κάτοικος περιέγραψε ότι οι περισσότεροι από την οικογένειά του κοιμόντουσαν όταν το σπίτι τους άρχισε να σείεται βίαια. «Τους ξύπνησα και όλοι τρέξαμε έξω στον δρόμο», είπε στον σταθμό DZMM. Ο ίδιος, που ζει κοντά στην ακτογραμμή, ανέφερε ότι είδε τη θάλασσα να υποχωρεί μετά τη σεισμική δόνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

