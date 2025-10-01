Ουκρανία: 9 νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην Οδησσό – Βίντεο από δραματικές στιγμές διάσωσης

Η Οδησσός θρηνεί τα θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της νότιας Ουκρανίας. Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους.

«Μέσα σε επτά ώρες, η Οδησσός δέχθηκε σχεδόν τη βροχόπτωση δύο μηνών. Κανένα σύστημα αποχέτευσης δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο φορτίο», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Γκενάντι Τρουχάνοφ, στο Telegram.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι έχουν πεθάνει εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα παιδί».

Εκατοντάδες διασώστες εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να απομακρύνουν κατοίκους από πλημμυρισμένες περιοχές, να απεγκλωβίσουν οχήματα και να αντλήσουν νερά από κτίρια. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί συνολικά 362 άτομα, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Odesa went under water — search underway for a girl swept away by the current after the downpour A month and a half’s worth of rain hit the city in just one day. Transport came to a halt, some streets literally went under water, and people tried to save themselves any way they… pic.twitter.com/cdEB96mNjG — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025



Ο δήμαρχος Τρουχάνοφ αναγνώρισε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά υπογράμμισε πως βρίσκεται «υπό έλεγχο». «Εργαζόμαστε χωρίς διακοπή – τόσο μέρα όσο και νύχτα», πρόσθεσε.

I drove my car (this Hyundai i10) to a prayer at my friend’s house. On top of all our problems, Odesa is being flooded — one and a half months’ worth of rain fell in just a few hours. pic.twitter.com/q4xkihdz1y — Тетяна Кагітіна NAFO member (@tatyanaodesssa) September 30, 2025



Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση κατά τη διάρκεια της βροχής και να ακολουθούν τις συστάσεις ασφαλείας για τις μετακινήσεις τους, ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες των πλημμυρών και της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Odesa, Ukraine 🙏🇺🇦

Odesa is flooding, there has been 1 month of rainfall in just 1 day! 😔pic.twitter.com/Hdzwpcgfi6 — Richie (@RichieForUA) September 30, 2025



Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε στην Οδησσό στις 30 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας διακοπές ρεύματος στην πόλη και την περιοχή, ενώ πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν. Τα σχολεία στην Οδησσό θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση την 1η Οκτωβρίου.