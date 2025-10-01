Καλιφόρνια: Καταζητείται άνδρας που αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι – Αμοιβή 20.000 δολαρίων

Αμοιβή ύψους 20.000 δολαρίων προσφέρουν οι αμερικανικές αρχές για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ τον Ιούλιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Πόιντ Πίνος, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τις αρχές που έκαναν την ανακοίνωση την Τρίτη (30/9).

The National Marine Fisheries Service on Monday announced a $20,000 reward for information leading to a balding man with a hunting knife whom they say was observed decapitating the head of a dead sea lion. https://t.co/krpQpGTedz — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) September 29, 2025

«Αφού έκοψε το κεφάλι της φώκιας, το έβαλε σε μια πλαστική σακούλα με φερμουάρ, και έφυγε από την περιοχή με ένα λευκό αυτοκίνητο Cadillac Escalade», αναφέρει η ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας παρακολούθησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ.

Είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται αποκεφαλισμός θαλάσσιου λιονταριού στην Καλιφόρνια. Η προηγούμενη ήταν τα Χριστούγεννα του 2024 στην περιοχή Μποντέγκα Μπέι, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. Ο φερόμενος ως δράστης εκείνης της επίθεσης πιστεύεται πως είναι περίπου 20 χρόνια νεότερος από εκείνον που αποκεφάλισε το θαλάσσιο λιοντάρι στην παραλία Πόιντ Πίνος, και παραμένει ασύλληπτος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP