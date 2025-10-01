Καλιφόρνια: Καταζητείται άνδρας που αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι – Αμοιβή 20.000 δολαρίων

Enikos Newsroom

διεθνή

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΦΩΚΙΑ

Αμοιβή ύψους 20.000 δολαρίων προσφέρουν οι αμερικανικές αρχές για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ τον Ιούλιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Πόιντ Πίνος, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τις αρχές που έκαναν την ανακοίνωση την Τρίτη (30/9).

«Αφού έκοψε το κεφάλι της φώκιας, το έβαλε σε μια πλαστική σακούλα με φερμουάρ, και έφυγε από την περιοχή με ένα λευκό αυτοκίνητο Cadillac Escalade», αναφέρει η ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας παρακολούθησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ.

Είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται αποκεφαλισμός θαλάσσιου λιονταριού στην Καλιφόρνια. Η προηγούμενη ήταν τα Χριστούγεννα του 2024 στην περιοχή Μποντέγκα Μπέι, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. Ο φερόμενος ως δράστης εκείνης της επίθεσης πιστεύεται πως είναι περίπου 20 χρόνια νεότερος από εκείνον που αποκεφάλισε το θαλάσσιο λιοντάρι στην παραλία Πόιντ Πίνος, και παραμένει ασύλληπτος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ψηφιακό σύστημα ραντεβού στο ΕΣΥ-Τι αλλάζει από σήμερα για τον πολίτη

Πρωινή αδιαθεσία στην εγκυμοσύνη; Τι μπορεί να σημαίνει ο εμετός και η ναυτία σύμφωνα με νέα μελέτη

Ηλεκτρονικές συναλλαγές 2026: Νέος «οδηγός» με τα 4 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το φορομπόνους

Το σχέδιο για να μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Τι θα συζητηθεί σήμερα στην συνάντηση ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξη...

Άνδρας «πούλησε το αυτοκίνητό του» πιστεύοντας πως έρχεται το τέλος του κόσμου – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν αθλητή που δένει τα κορδόνια του σε 13 δευτε...
περισσότερα
09:13 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ουκρανία: 9 νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην Οδησσό – Βίντεο από δραματικές στιγμές διάσωσης

Η Οδησσός θρηνεί τα θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη και την ευρύτερη περιοχ...
09:00 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Μόναχο: Εκρήξεις και πυροβολισμοί – Ένας νεκρός σε παγιδευμένο σπίτι με εκρηκτικά

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στη βόρεια πλευρά του Μονάχου, στη Γερμανία, όπου βρ...
07:37 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: «Λουκέτο» στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά από το 2019 – Αδιέξοδο στο Κογκρέσο, αλληλοκατηγορίες για το «shutdown»

Η Ουάσιγκτον βυθίζεται στο σκοτάδι της αβεβαιότητας, καθώς τα μεσάνυχτα σήμαναν την έναρξη του...
06:45 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σε Ίμπιζα και Φορμεντέρα

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» λόγω της καταρρακτώδους βροχής, τέθηκαν σήμερα στην Ισπανία...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης