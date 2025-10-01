Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

Το enikos.gr από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες που καθημερινά επικοινωνούν, σχολιάζουν, καταγγέλλουν ή στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο όπου βρίσκονται.

Πώς να στείλεις βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν θέλεις να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να αναφέρεις κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση) ή WhatsApp (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στην σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].