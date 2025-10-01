Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

Το enikos.gr από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες που καθημερινά επικοινωνούν, σχολιάζουν, καταγγέλλουν ή στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο όπου βρίσκονται.

Πώς να στείλεις βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν θέλεις να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να αναφέρεις κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση) ή WhatsApp (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στην σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].

09:58 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 1/10/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
05:38 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 1/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 1/10/2025.    
21:50 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Απόψε στις 22:30, η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει τα ηνία του Πόρτο Λεόνε

Η Γαλήνη  προσπαθεί να πείσει το γιο της τον Γρηγόρη ν’ αφήσει πίσω του ό,τι έγινε το βράδυ τη...
21:10 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Σέρρες: Η Ρένια Λουιζίδου χαρίζει άφθονο γέλιο – Απόψε στις 22:30

Ένα απολαυστικό διπλό επεισόδιο της σειράς “Σέρρες” έρχεται απόψε στις 22:30 στον ...
