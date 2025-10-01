Λευκός Οίκος: «Οι Δημοκρατικοί έβαλαν λουκέτο στην κυβέρνηση» – Κάμαλα Χάρις: «Αυτό είναι το shutdown των Ρεπουμπλικανών»

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπήκε σε αναστολή λειτουργίας τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Ουάσινγκτον), με τις ηγεσίες των δύο κομμάτων να ανταλλάσσουν κατηγορίες για την ευθύνη του shutdown.

Στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου εμφανίζεται μήνυμα με τίτλο: «Οι Δημοκρατικοί έκλεισαν την κυβέρνηση», συνοδευόμενο από ένα ψηφιακό ρολόι που μετρούσε τον χρόνο από την έναρξη του «λουκέτου».


Ωστόσο, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε στο X: «Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις έκλεισε την κυβέρνηση».


Από νωρίς την Τετάρτη, πολιτικά στελέχη των Δημοκρατικών άρχισαν να τοποθετούνται δημόσια, αποδίδοντας κυρίως την ευθύνη στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς.

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, έγραψε στο X: «Ας είμαι σαφής: οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τον Λευκό Οίκο, τη Βουλή και τη Γερουσία. Αυτό είναι το δικό τους shutdown».

Η Πάτι Μάρεϊ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερουσίας, δήλωσε: «Μη γελιέστε, η κυβέρνηση μας έκλεισε επειδή οι Ρεπουμπλικανοί αρνούνται να διαπραγματευτούν με τους Δημοκρατικούς και να κάνουν τη δουλειά τους».


Η γερουσιαστής Κίρστεν Γκιλιμπράντ από τη Νέα Υόρκη τόνισε σε δήλωσή της: «Καλώ τους Ρεπουμπλικανούς συναδέλφους μου να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να θέσουν προτεραιότητα τις αμερικανικές οικογένειες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους».

Η βουλευτής του Τέξας Τζάσμιν Κρόκετ υποστήριξε: «Αυτό είναι το δικό τους shutdown». Πρόσθεσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί «είχαν όλα τα εργαλεία για να κυβερνήσουν και επέλεξαν το χάος».

Ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, ανώτερος μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, σημείωσε στο X: «Το shutdown της κυβέρνησης από τους MAGA μπορούσε να αποφευχθεί, και θα συνεχίσω να παλεύω σκληρά για να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση».

Η Γερουσία έχει διακόψει τις εργασίες της για την Τρίτη και δεν προτίθεται να επιστρέψει πριν από την Τετάρτη, εξασφαλίζοντας έτσι το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η τελευταία φορά που η κυβέρνηση είχε βάλει «λουκέτο» ήταν το 2018, επί Τραμπ. Το shutdown εκείνο διήρκεσε 35 ημέρες, το μεγαλύτερο στην ιστορία, και κόστισε στην αμερικανική οικονομία 3 δισ. δολάρια ή 0,02% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Έρχεται σε μια στιγμή που οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, οι οποίοι επανέλεξαν τον Τραμπ πέρυσι και τους υποβίβασαν σε μειοψηφία και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου (Γερουσία – Βουλή των Αντιπροσώπων).

