Λατινοπούλου για «πόθεν έσχες»: «Δεν προέρχομαι από «τζάκι» – Α ρε μαμά και μπαμπά που δεν έχετε εκατομμύρια και κοιτάξτε τι περνάω τώρα»

Απαντήσεις στην κριτική που δέχθηκε μετά την δημοσιοποίηση του «πόθεν έσχες» της έδωσε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Δεν ήταν τα έσοδα μου 3.000 ευρώ. Τα έσοδα μου ήταν 22.000 ευρώ. Αν δεν ξέρουν μερικοί στην Ελλάδα το 2025 πώς υπολογίζεται το καθαρό κέρδος, που είναι τα 3.000 ευρώ… ελεύθερος επαγγελματίας ήμουν. Είχα μπλοκάκι. Άρα 22.000 ευρώ τα έσοδα, 3.000 ευρώ το καθαρό κέρδος. Αυτό δεν είναι κάτι περίεργο. Το τελευταίο 6μηνο του 2023 που είχαμε διπλές εκλογές (…) εκεί είχα προφανώς είχα μειωμένα έσοδα ούτως ή άλλως γιατί όταν ασχολείσαι με αυτό όλη την ημέρα προφανώς έχεις και μειωμένα έσοδα», τόνισε στο Action24 η Αφροδίτη Λατινοπούλου που έκανε λόγο για «ανίερες συμμαχίες» που ένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον της με αφορμή το «πόθεν έσχες».

«Ξαφνικά βλέπουμε διάφορα ανώνυμα και επώνυμα τρολ, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι στο διαδίκτυο ποια είναι, τα οποία είναι της γαλάζιας υπόγας, τα οποία βγαίνουν ξαφνικά και ασχολούνται με το τι έσοδα είχα εγώ το 2023 και τι έξοδα είχα και πώς ζούσα και πώς τα κατάφερνα κλπ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ρωμανό έρχονται, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», τόνισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Συγχαρητήρια κύριε Ρωμανέ. Είμαι βέβαιη ότι το βλέπετε αυτή την ώρα και με βλέπετε, πολλά συγχαρητήρια. Να χαίρεστε όλους αυτούς εκεί μέσα που έχετε που τους έχετε σε διατεταγμένη υπηρεσία για να λένε και να διαστρεβλώνουν και να χυδαιολογούν εναντίον μου. Αλλά δεν μας απαντάτε κύριε Ρωμανέ γιατί δεν ασχολείστε με τα δικά σας. 540 εκατομμύρια χρέος η ΝΔ. Τους ευχαριστώ πολύ για την διαφήμιση λοιπόν», υπογράμμισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Στην ερώτηση πώς τελικά συμμετείχε στις εκλογές αφού τα έσοδα της ήταν πολύ χαμηλά η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξήγησε: «Ο λογαριασμός του κόμματος είναι λογαριασμός του κόμματος. Το κάθε κόμμα ξέρετε έχει έναν λογαριασμό, όπως αντίστοιχα έχει λογιστή όπως αντίστοιχα παραδίδει τους ισολογισμούς του όπως έχουμε παραδώσει και εμείς τους δικούς μας. Γιατί εμείς είμαστε καθαροί. Εμείς είμαστε πεντακάθαροι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Από εκεί και πέρα το έχω ξαναπεί 90.000 ευρώ ήταν τα έξοδα, τα οποία είχαμε κάνει τώρα τις ευρωεκλογές του 2024 και αυτά όλα τα έχουμε παραδώσει. Όταν έχεις συνολικά στα social media, που έχω, πάνω από μισό εκατομμύριο ακολούθους πού να καταλάβουν οι μαθουσάλες της πολιτικής ότι γίνεται. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, τι να κάνουμε τώρα;».

«Είχαμε στελέχη που βοήθησαν οικονομικά. Είχαμε υποψήφιους που βοήθησαν οικονομικά και με αυτά τα χρήματα μπορέσαμε και κατεβήκαμε στις εκλογές αλλά τα social media είναι δωρεάν», ανέφερε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Εγώ δεν την γύρισα όλη την Ελλάδα και με το ΚΤΕΛ κατέβαινα όταν χρειαζόταν. Δεν γύρισα όλη την Ελλάδα. Δεν έκανα (σ.σ. περιοδείες). Έκανα μόνο στον τόπο μου. Δεν έκανα περιοδείες. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να γίνουν περιοδείες. (…) Δεν είχα εκλογικά κέντρα, δεν είχα κέντρα, γραφεία σε όλη την Ελλάδα, ένα γραφείο έχουμε στη Θεσσαλονίκη», διευκρίνισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Εγώ θέλω να πω να είναι καλά όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολήθηκαν και ανέδειξαν αυτό το οποίο λέω τόσα χρόνια ότι δεν προέρχομαι από τζάκι. Και τώρα με βλέπει και η μητέρα μου και ο πατέρας μου… α ρε μαμά μπαμπά που δεν έχετε εκατομμύρια και κοιτάξτε τι περνάω τώρα εγώ που δεν μου αφήσατε 5-6 δουλίτσες και 10 μεζονέτες και κανa 1 εκατομμύριο στην τράπεζα και δείτε τώρα τι περνάω», ανέφερε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Όπως εγώ μπήκα καθαρά και τίμια στην πολιτική (…) δεν αντέχουν να βλέπουν ένα τίμιο νέο» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Ερωτηθείσα πώς βλέπει το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε ότι «είναι πρώην Πρωθυπουργός, τον εκτιμώ αλλά από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω στη Φωνή Λογικής. Η Φωνή Λογικής έχει την δική της πορεία. Έχει κάνει πάρα πολλά για να φτάσει ως εδώ. (…) Αυτό στο οποίο εγώ έχω δεσμευτεί στον κόσμο ο οποίος μας πιστεύει και μου έδωσε και τη δύναμη να τον εκπροσωπήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι δεν θα έχει αλλαγές. Αυτό το κόμμα θα συνεχίσει όπως είναι. Αυτή είναι η δέσμευση μου για σταθερότητα για αυτό το οποίο αξίζει, για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα».

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά καθώς διεκδικούν τους ίδιους ψηφοφόρους στα δεξιά της ΝΔ η Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολίασε: «Εγώ αντιπολίτευση κάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι κυβέρνηση. Αυτός ευθύνεται. Αυτός κρατάει το τιμόνι της χώρας και αυτός μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στα βράχια».

Και πρόσθεσε: «Δημοκρατία έχουμε ο καθένας μπορεί να ιδρύσει ένα κόμμα και να διεκδικήσει και να πάρει αυτό που θέλει να του δώσει ο κόσμος. (…) Εμείς συνεχίζουμε κανονικά την αυτόνομη πορεία μας και αυτή είναι η δέσμευση μου προς το κόσμο».