Στέλλα Στυλιανού: «Θα ήθελα να κάνω ένα ή δύο παιδιά, δεν λέω τρία γιατί δεν προλαβαίνω»

Καλεσμένη στην εκπομπή “Νωρίς-Νωρίς” ήταν το πρωί της Τετάρτης (1/10) η Στέλλα Στυλιανού. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων της ΕΡΤ μίλησε για την πορεία της στον χώρο και την επιθυμία της να φτιάξει οικογένεια.

«Δεν μου αρέσει να μπαίνω σε ρόλους, είμαι ο εαυτός μου. Αν μου βγάλει ο άλλος οικειότητα, θα μιλήσω όπως θέλω, δεν θα το παίξω καθώς πρέπει. Εγκράτεια έχω μόνο στο να μην συζητάω ονομαστικά για άλλους», δήλωσε η Στέλλα Στυλιανού.

«Είχα από μικρή μία περιέργεια για τα πάντα. Σπούδασα Φιλολογία στο ΕΚΠΑ, όπου ένας καθηγητής μου είπε ότι πρέπει να σπουδάσω κάτι με Μέσα Ενημέρωσης. Στην Ελλάδα ήρθα για δουλειά το 2021 τον Ιούλιο, βγήκα και Μις Κύπρος κάποια στιγμή», περιέγραψε σε άλλο σημείο.

«Θα ήθελα να κάνω οικογένεια, να κάνω ένα-δυο παιδιά. Δεν λέω τρία, γιατί δεν προλαβαίνω κιόλας. Τα υπόλοιπα θα τα καταφέρω. Μου αρέσει που είμαι στην ΕΡΤ, γιατί δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια», περιέγραψε η Στέλλα Στυλιανού.