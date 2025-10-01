Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι – Δίνει τα ρέστα της να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη»

Έντονη κριτική στην Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση των Τεμπών άσκησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι οργάνωσε την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι επειδή δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

«Αν θέλετε να πούμε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι πολιτικός μου αντίπαλος και τι ακριβώς κάνει όλο αυτό το διάστημα ευχαρίστως να σας πω. Το είπα στην ίδια στην Βουλή κατάμουτρα και σηκώθηκε και έφυγε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει οργανώσει όλη αυτή την ιστορία με την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι. Είναι οργανωτής. Αυτή το έχει οργανώσει όλο. Έχει πάρει έναν πατέρα που πονάει για το παιδί του. Προφανώς τον έχει παρασύρει νομικά με κακές νομικές συμβουλές για να πετύχει ένα πράγμα. Έναν στόχο έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν έχει ούτε να αποδοθεί δικαιοσύνη στα Τέμπη ούτε τίποτα. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Αν την ενδιέφεραν τα Τέμπη και η Δικαιοσύνη θα έδειχνε σεβασμό και στις μητέρες των νεκρών μηχανοδηγών».

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει έναν στόχο, να μην ξεκινήσει το δικαστήριο. Δεν έχει άλλο στόχο. Να εξηγήσω γιατί το πιστεύω; Και ίσως δεν το έχει εξηγήσει η ίδια στον κύριο Ρούτσι και τον αφήνει τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται εκεί πέρα γιατί εγώ θλίβομαι που τον βλέπω να κάνει απεργία πείνας και να ταλαιπωρείται. Θέτει και σε κίνδυνο την ζωή του», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα σημείωσε ότι «δεν υπάρχουν κάποιοι που να θέλουν να μην ερευνηθούν τα οστά των παιδιών αυτών και τοξικολογικά. Να ερευνηθούν. Εγώ είπα να ερευνηθούν. Κάθε αίτημα του οποιουδήποτε πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη ή συνωμοσία πρέπει να γίνεται δεκτό».

«Υπάρχει μία συγκεκριμένη παράμετρος. Από την ώρα που ο εφέτης ανακριτής έκλεισε τον φάκελο της ανάκρισης -προσέξτε τώρα- μέχρι να κλείσει τον φάκελο της ανάκρισης η κυρία Κωνσταντοπούλου πάλι ως δικηγόρος είχε βάλει διάφορους γονείς και έκαναν μηνύσεις στον ανακριτή για να αλλαχθεί», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

«Αφού απορρίφθηκαν όλες οι μηνύσεις τους κατά του εφέτη ανακριτή, όταν βγήκε ο εφέτης ανακριτής και είπε κλείνω τον φάκελο – από την ώρα που έχεις κλείσει τον φάκελο ξεκινά η χρονομέτρηση για να ξεκινήσει η δίκη- ξεκινάνε φασαρία ότι δήθεν το Γενικό Χημείο του Κράτους βρήκε ξυλόλιο μετά το κλείσιμο του φακέλου. Ψέματα», εξήγησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αφού δεν τους έκατσε το Γενικό Χημείο του Κράτους προσπάθησαν πάλι να ξανανοίξουν την ανάκριση, ξεκίνησε την απεργία πείνας ο κύριος Ρούτσι. (…) Εάν γίνει δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές τώρα, σε αυτή τη φάση, σημαίνει ότι ξανανοίγει η ανακριτική διαδικασία – το είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην Βουλή ότι πρέπει να ξανανοίξει η ανακριτική διαδικασία. Σταματά η χρονομέτρηση για να ξεκινήσει η δίκη. (…) Άρα η δίκη πάει 2,5 χρόνια μετά, αυτό λέει η Κωνσταντοπούλου», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

«Η Κωνσταντοπούλου θέλει να μην ξεκινήσει το δικαστήριο. Γιατί θέλει να μην ξεκινήσει το δικαστήριο τώρα; Γιατί αν φτάσει στις εκλογές με τα Τέμπη ανοιχτά προσδοκά να πάρει 15%. Γιατί όλη της η πολιτική καριέρα είναι τα Τέμπη, το έχετε καταλάβει αυτό. Ενώ αν φτάσει στις εκλογές και έχει τελειώσει η δίκη των Τεμπών ή έχει φανεί από την ακροαματική διαδικασία ότι όλα αυτά περί συγκάλυψης, ξυλολίου, λαθρεμπόρου κλπ είναι μπούρδες θα πάει στο 3% ή μπορεί και εκτός (σ.σ. της Βουλής). Άρα η κυρία Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρος πια και ως πολιτικός αρχηγός δίνει τα ρέστα της για να μην ξεκινήσει η δίκη», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.