Επίδοξος κλέφτης… εν πτήσει στη Θεσσαλονίκη: Προσπάθησε να αρπάξει πράγματα από τσάντα αεροσυνοδού

Στην αυτόφωρη σύλληψη επτά ατόμων, σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Τροχαίας και Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν, κατά περίπτωση:

1 άτομο για κλοπή. Πρόκειται για 33χρονο ημεδαπό, ο οποίος αφαίρεσε ηλεκτρικό πατίνι από χώρο όπου στεγάζεται μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων

2 άτομα για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών

1 άτομο για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση

1 άτομο και συγκεκριμένα 27χρονο ημεδαπό, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

1 άτομο για παράβαση του νόμου περί όπλων και

1 άτομο για απόπειρα κλοπής. Πρόκειται για 41χρονο ημεδαπό, ο οποίος, ενώ ταξίδευε με αεροπλάνο, προσπάθησε να αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από τσάντα αεροσυνοδού.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.