ΑΔΕΔΥ: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα – Συγκέντρωση και πορεία στην Αθήνα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με το σύνθημα «θέλουμε αυξήσεις πραγματικές και όχι ανατιμήσεις καθημερινές» οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο διαδήλωσαν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Στα βασικά αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται η υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και οι πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.

Στην Αθήνα, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς το Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή.

Ανάλογη κινητοποίηση έγινε και στη Θεσσαλονίκη, με τους εργαζόμενους να πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα του Βενιζέλου και πορεία με κατάληξη το Διοικητήριο.

Σημειώνεται ότι στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι σε εφορίες, σε δημόσιους οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ.

Στην πορεία προς τη Βουλή συμμετείχε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε και ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

«Δίκαιο δεν είναι τα ματωμένα πλεονάσματα»

«Δίκιο για εμάς είναι να δουλεύουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Δίκαιο δεν είναι τα ματωμένα πλεονάσματα που σπάνε συνεχώς ρεκόρ, να έχουν το αποτύπωμα των εργαζομένων και όλου του λαού και μάλιστα τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ να θέλει να εντάξει το συνολικό πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών στη Συνταγματική αναθεώρηση» τόνισε στην ομιλία της η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, εκλεγμένη με τη ΔΑΣ, και πρόσθεσε ότι «αρνούμαστε τα Προγράμματα Δημοσιονομικής Προσαρμογής που καθορίζουν ότι η δαπάνη για τις αμοιβές στο δημόσιο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 10% του ΑΕΠ, αρνούμαστε την “δημοσιονομική ισορροπία” της ΕΕ, στην οποία υποκλίνονται όλα τα κόμματα, που υπογράψανε τα μνημόνια, “ισορροπία” που σημαίνει κόφτης για όσα έχει ανάγκη ο λαός».

«Θα δώσουμε συνέχεια στον αγώνα και τη διεκδίκηση, κόντρα σε όσους βάζουν πλάτες στην κυβερνητική πολιτική, στη λογική των “θυσιών” για την πολεμική οικονομία, στη δημοσιονομική πειθαρχία και στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αλλά και κόντρα στις φωνές της μοιρολατρίας και της απογοήτευσης σε όσους δεν βλέπουν ή κάνουν πως δεν βλέπουν τα βήματα που γίνονται στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ταξικού ρεύματος στο συνδικαλιστικό κίνημα», συμπλήρωσε.

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους

Σε δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τη σημερινή απεργία της ΑΔΕΔΥ τονίζει:

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που σήμερα απεργούν, έχουν δίκιο να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις.

Έχουν δίκιο να βάζουν στο στόχαστρο τις αντιδραστικές συνταγματικές αλλαγές που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του σε βάρος των δικαιωμάτων τους, σε βάρος όλου του λαού, με την άρση της μονιμότητας, τον “κόφτη” στις κοινωνικές δαπάνες στο όνομα των “δημοσιονομικών αντοχών”, την αναθεώρηση του άρθρου 16 κ.ά. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους.

Κι αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να τους επιβάλει σιωπητήριο, είναι βαθιά γελασμένη».

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ, σε ανακοίνωση για την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση τονίζει μεταξύ άλλων:

«Στην απεργία στις 13 Μαΐου εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς.

Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο( ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα) και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή.

Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί.

Ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων αλλά η ενίσχυση των Δημόσιων Υπηρεσιών».

Τα αιτήματα

Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα διεκδικούν:

• Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

• Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

• Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

• Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017

• Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

• Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

• Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

• Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

• Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Κανονικά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με νέα ανακοίνωσή της την Τρίτη η ΑΔΕΔΥ έδωσε διευκρινίσεις για το τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σήμερα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι τα Μέσα Μεταφοράς λειτουργούν κανονικά, καθώς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ.