Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο που βιντεοσκόπησε γυναίκα σε τουαλέτα γυμναστηρίου – Βρέθηκε υλικό και από παραλίες και ΜΜΜ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

δικαστήρια Θεσσαλονίκη
Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας στον 37χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο μία 45χρονη μέσα σε γυναικείες τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορείται για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, ενώ μέχρι την απολογία του στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η ξεχωριστή δικογραφία

Η εισαγγελέας ζήτησε, παράλληλα, να εξαχθούν αντίγραφα ώστε να σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό που εντοπίστηκε, κατόπιν αστυνομικής έρευνας, στο σπίτι του. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από την έως τώρα ανάλυση των συγκεκριμένων αρχείων φαίνεται να προκύπτει ότι σε αυτά υπήρχε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη του σώματός τους, με εσώρουχα, μαγιό αλλά και γυμνές, σε χώρους όπως παραλίες, τουαλέτες και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι τα αρχεία που εντόπισαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, εστάλησαν στην αρμόδια εγκληματολογική υπηρεσία για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

