Βίκυ Σταυροπούλου: «Όταν χώρισα, είχα ενοχές μην χρεωθεί μία λάθος επιλογή μου η Δανάη στο μεγάλωμά της»

Μια πιο προσωπική πλευρά της μοιράστηκε η Βίκυ Σταυροπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κύπρο, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Happy Day του Alpha.

«Tη στιγμή που αποφάσισα να χωρίσω θυμάμαι τις ενοχές, ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι. Μια λάθος δηλαδή δική μου επιλογή να χρεωθεί στο μεγάλωμα της και τα λοιπά. Βλέποντας όμως τώρα που η Δανάη έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, την ευχαριστώ και πάρα πολύ γι’ αυτό, μου τα ‘χει πάρει όλα αυτά» περιέγραψε.

«Μου λέει “εντάξει, δεν ήσουν ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και γω την είχα την αγάπη και από τους δυο”. Οπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση μ’ αυτό» συμπλήρωσε.

