Νέα Δημοκρατία: Στις 23 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη μελών του προσεχούς συνεδρίου

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Δημοκρατία

Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, θα διεξαχθούν πανελλαδικά την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι «η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες και σε αυτές τις εσωκομματικές εκλογές. Υπενθυμίζεται πως η ΝΔ είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ψηφιακά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων».

Στο site του κόμματος nd.gr, είναι διαθέσιμες οι Εγκύκλιοι των εκλογών, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, την ανανέωση συνδρομής, την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογική διαδικασία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι μισές καρδιακές προσβολές σε νεαρές γυναίκες δεν οφείλονται σε φραγμένες αρτηρίες – Ποια είναι η άγνωστη αιτία, σύμφωνα ...

Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»: 4 εκατομμύρια δωρεάν εξετάσεις και 72.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Απεργία: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς- Τι ισχύει για πτήσεις, ταξί και πλοία

Άνοιξε η εφαρμογή TaxCalc: Πόσα κερδίζετε στον μισθό σας με τις φοροελαφρύνσεις – Δείτε παραδείγματα

Η Microsoft προειδοποιεί τους χρήστες Windows – Όλες οι ενημερώσεις σταματούν αν κάνετε αυτό

Άνδρας «πούλησε το αυτοκίνητό του» πιστεύοντας πως έρχεται το τέλος του κόσμου – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:13 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης: «Η Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι – Δίνει τα ρέστα της να μην ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη»

Έντονη κριτική στην Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση των Τεμπών άσκησε ο υπουργός Υγείας, Ά...
10:08 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Live streaming – Ο Παύλος Μαρινάκης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παραχωρεί μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Ν...
09:31 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Βρεττός για τη διαγραφή από «Νίκη»: Το πρόβλημα ήταν ότι ορίστηκα στην Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν με ήθελαν τα συμφέροντα

«Έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν παραδίδω την κοινοβουλευτική έδρα για αυτό και το κόμμα δεν τόλμησε...
07:07 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ένοπλες Δυνάμεις: Τι είναι το Σώμα Υπαξιωματικών που ιδρύεται – Νέο μισθολόγιο ανεξαρτήτως βαθμού – ΠΙΝΑΚΕΣ

Ολική αναδιάρθρωση του τρόπου διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, της βαθμολογικής αλλά και μισθολ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης