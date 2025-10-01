Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια πίσω από την επίθεση – Τρεις τραυματίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Άγρια επίθεση μέσα στο διαμέρισμα που μένει στην περιοχή της Άνοιξης δέχθηκε χθες το βράδυ μια οικογένεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το βράδυ ένας 31χρονος μαζί με έναν άγνωστο συνεργό του εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χρησιμοποιώντας ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο επιτέθηκαν στην οικογένεια.

Συγκεκριμένα από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 44χρονος, ο 86χρονος πατέρας του και η 74χρονη μητέρα του ενώ στο διαμέρισμα βρισκόταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγος του. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια, και τον συνέλαβαν. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παναγιώτης Γιαννάκης: Οι γονείς να δείχνουν τον δρόμο της πρόληψης στα παιδιά τους

Από σήμερα όλα τα ραντεβού των ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων αναρτώνται στην ΗΔΙΚΑ

Τι αλλάζει στο ΕΣΥ: Από σήμερα ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού στα νοσοκομεία

Ο Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, Επίτιμος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Βελτιωμένα μοντέλα συγκρούσεων βαρέων ιόντων αποκαλύπτουν νέα στοιχεία για την πυρηνική ύλη του πρώιμου σύμπαντος

Τα 4 ζώδια που θα βρεθούν μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη τον Οκτώβριο – «Σας περιμένουν ευχάριστες ανατροπές»
περισσότερα
12:24 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Καταιγίδες και χαλάζι για ένα 48ωρο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες ...
12:03 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Έτσι δρούσε η σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές – Το «στρατηγείο» και η λεία των 2 εκατ. ευρώ

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και απατών σε ...
11:12 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις – Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συγκεντρώσεις της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας στ...
10:10 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Εντυπωσιακό φαινόμενο στο λιμάνι της Αίγινας – Δείτε βίντεο από την τεράστια «καμινάδα»

Μάρτυρες ενός εντυπωσιακού φυσικού φαινομένου, έγιναν κάτοικοι και επισκέπτες το πρωί της Τετά...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης