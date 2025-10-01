Βρετανία: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχρισε «Σερ» τον ηθοποιό Γκάρι Όλντμαν – «Δεν συγκρίνεται ούτε με το βραβείο Όσκαρ»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA ηθοποιός, Γκάρι Όλντμαν, έλαβε τον τίτλο του Ιππότη για τη μακρόχρονη προσφορά του στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Ο γεννημένος στο Λονδίνο σταρ τιμήθηκε από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο πλαίσιο των Τιμών για τα Γενέθλια του Βασιλιά.

Πλέον, ο Όλντμαν φέρει επίσημα το προσωνύμιο Σερ ενώ μετά την απονομή, δήλωσε «πολύ συγκινημένος» για την τιμή.

«Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου» είπε ο διάσημος ηθοποιός.

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, σεβασμό και κολακευμένος, όλα σε ίσο βαθμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αλλά αυτό ωχριά μπροστά σε αυτήν την τιμή. Ήταν πραγματικά υπέροχο» σημείωσε ενώ για τον διάλογό του με τον πρίγκιπα, ανέφερε σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!: «Είπε ότι χάρηκε πολύ που ήταν αυτός που μου απένειμε τον τίτλο. Είναι θαυμαστής του ‘Slow Horses’».

Γνωστός για την ικανότητά του να ενσαρκώνει ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων, ο Όλντμαν έχει αφήσει εποχή με ερμηνείες που εκτείνονται από τον πρώην πρωθυπουργό Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ έως τον εμβληματικό πανκ ρόκερ Σιντ Βίσιους.

Πιο πρόσφατα, ενθουσίασε τους θαυμαστές του ως ο σκληρός πράκτορας της MI5 Jackson Lamb στην σειρά «Slow Horses» του Apple TV, η οποία βασίζεται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων του Μικ Χέρον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ