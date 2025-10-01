O Μαρκουλάκης γίνεται «Δικαστής»: Έρχεται αντιμέτωπος με τα πιο σκοτεινά του διλήμματα – Είδαμε το πρώτο επεισόδιο

Η σειρά «Ο Δικαστής» κάνει πρεμιέρα απόψε στον Αντ1 + με διπλό επεισόδιο, θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και έχεις πολλούς λόγους να την παρακολουθήσεις.

της Νάντιας Ρηγάτου

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο πολυβραβευμένο σίριαλ «Your Honor» έχει μια διαφορά από κάθε άλλο δράμα.

Ένας ενάρετος δικαστής και ένας ευαίσθητος άνθρωπος βυθίζεται ολόκληρος στο ψέμα για να προστατεύσει το γιο του όταν εκείνος έχει διαπράξει μια εγκληματική ενέργεια.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στο ρόλο του δικαστή, από το πρώτο κιόλας επεισόδιο σου μεταφέρει το βουβό πόνο ενός πατέρα που δεν έχει καν την πολυτέλεια να “σπάσει” συναισθηματικά μπροστά στην ευθύνη να βοηθήσει το γιο του.

Ο Νικόλας Χαλκιαδάκης υποδύεται μοναδικά το γιο του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στη σειρά, μαζί αποτελούν ένα καθηλωτικό συνδυασμό πατέρα και γιου που ξεκινούν τη μάχη για την επιβίωση, ο καθένας με ότι ψυχικό απόθεμα έχει.

Ο Νίκος Ψαρράς στο ρόλο ενός σκληρού ανθρώπου του υποκόσμου σε κάνει παραδόξως να τον συμπονάς και να τον δικαιολογείς που ζητά να μάθει ποιος έκανε κακό στο παιδί του και να διψά για εκδίκηση.

Η σειρά πρωτοτυπεί σε δυο σημεία: Αρχικά είναι όλοι θύματα, ο καθένας από τη δική του πλευρά και για πρώτη φορά το καλό και το κακό συνυπάρχει σε κάθε ήρωα σε ποσότητα που να μην μπορείς να αποφασίσεις «εσύ τι θα έκανες στη θέση του;».

Και δεύτερον, από τα πρώτα δευτερόλεπτα και πριν αρχίσει η πλοκή του έργου η φωτογραφία, τα πλάνα και οι λήψεις είναι τέτοιας αισθητικής που σε κάνουν να νιώθεις ότι ζεις σε μια σύγχρονη, κοσμοπολίτικη Αθήνα και να αναρωτιέσαι αν όντως ζεις σε τόσο όμορφη πόλη.

Ο “Δικαστής” είναι μια σπουδαία δουλειά που αναμένεται να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό όταν προσεχώς θα μεταδοθεί στον Αντ1.

Για την ώρα θα προβάλλεται στον Αντ1 + κάθε Τετάρτη με διπλό επεισόδιο.

Λίγα λόγια για την ιστορία

Ο δικαστής Πέτρος Δημητρίου βλέπει τον κόσμο του να καταρρέει όταν ο γιος του εμπλέκεται σε ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα.

Με το βάρος της Δικαιοσύνης στους ώμους του, το καθήκον συγκρούεται με την πατρική αγάπη και κάθε απόφαση που παίρνει φέρνει αλυσιδωτές συνέπειες. Μέχρι πού θα φτάσει για να προστατεύσει το παιδί του;

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Επεισόδιο 1 – Η σύγκρουση που αλλάζει τα πάντα

Ο διακεκριμένος δικαστής Πέτρος Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) βλέπει τη ζωή του να καταρρέει μέσα σε μια στιγμή, όταν ο γιος του, Άλκης Δημητρίου (Νικόλας Χαλκιαδάκης), προκαλεί ένα τραγικό ατύχημα.

Το θύμα δεν είναι άλλος από τον γιο του αδίστακτου και πανίσχυρου μαφιόζου Μανώλη Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς). Το γεγονός αυτό πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση, που θα φέρει αντιμέτωπο τον δικαστή με τα πιο σκοτεινά του διλήμματα: τον νόμο, την πατρική αγάπη και την εκδίκηση που απειλεί να καταπιεί τους πάντες…

Επεισόδιο 2 – Η αρχή της αποκάλυψης

Η σύλληψη του νεαρού που είχε αναλάβει να εξαφανίσει το μοιραίο αυτοκίνητο πέφτει σαν κεραυνός. Ο διακεκριμένος δικαστής Πέτρος Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) βρίσκεται ξανά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς κάθε του κίνηση μπορεί να εκθέσει τον ίδιο και τον γιο του, Άλκη Δημητρίου (Νικόλας Χαλκιαδάκης), σε ανυπολόγιστους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, ο πανίσχυρος μαφιόζος Μανώλης Σταβέρης (Νίκος Ψαρράς) αρχίζει την ανελέητη αναζήτησή του. Δεν θα χρειαστεί πολύ για να φτάσει στα πρώτα στοιχεία που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια αλήθεια που κανείς δεν θέλει να αποκαλυφθεί…

Δείτε το τρέιλερ:

Πρωταγωνιστούν οι: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Πουρσανίδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Μαρία Αποστολακέα, Νίκος Κοσώνας, Θεοδόσης Φυλαχτός, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αγησίλαος Μικελάτος, Γιώργος Χρανιώτης, Δανάη Τάγαρη, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Μιχάλης Αρτεμισιάδης, Ειρήνη Μακρή, Πολύδωρος Βογιατζής, Αιμιλιανός Σταματάκης, Γιάννης Σύριος, Άλκηστις Πουλοπούλου, Γεωργία Μεσαρίτη, Ξένια Αλεξίου, Ανανίας Μητσιόπουλος, Φανή Καταβέλη. Στον ρόλο της Σόνιας, η Νόνη Ιωαννίδου. Guest star, ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Απειρανθίτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Βασίλης Σπηλιόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Αναγνωστόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PROJECT: Λευτέρης Χαρίτος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS