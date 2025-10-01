Εκρήξεις στο Μόναχο: Πιθανή σύνδεση με απειλή για βόμβα στο Oktoberfest – Τι εξετάζουν οι αρχές

Enikos Newsroom

διεθνή

Μόναχο
Φωτογραφία: Reuters

Το ενδεχόμενο οι εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του βόρειου Μονάχου, στη Γερμανία, να συνδέονται με απειλή για τοποθέτηση βόμβας στους χώρους του Oktoberfest ερευνά η αστυνομία και έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, ο δράστης φέρεται να έχει στείλει σχετική επιστολή η οποία «πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν» και η παραδοσιακή ετήσια γιορτή της μπίρας στο Μόναχο θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τις 17:00 (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Ντίτερ Ράιτερ.

Ταυτόχρονα διεξάγονται έρευνες και σε άλλα σημεία της πόλης.

Φωτογραφία: Reuters

Στις 4:41 (τοπική ώρα) ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή Λερχενάουερ, όπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κτίριο πυρπολήθηκε σκόπιμα έπειτα από οικογενειακή διαμάχη και ο δράστης κατόπιν αυτοκτόνησε, ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται.

Στην ίδια περιοχή πυρπολήθηκαν επίσης πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στους γύρω δρόμους.

Φωτογραφία: Reuters

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο, έχουν εκκενωθεί οι γύρω κατοικίες, ενώ και τα σχολεία της περιοχής παραμένουν κλειστά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

