Μεντβέντεφ: Χλευάζει τον Τραμπ για… τα υποβρύχια – «Ηλίθιο άτομο» τον αποκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χλεύασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν στείλει πυρηνικά υποβρύχια στις ρωσικές ακτές, όπως είχε υποσχεθεί ο Τραμπ.

Ο Τραμπ αποκάλεσε χθες, Τρίτη, τον Μεντβέντεφ «ηλίθιο άτομο» και είπε ότι μετακίνησε «ένα ή δύο υποβρύχια» προς τις ακτές της Ρωσίας. Είπε τον Αύγουστο πως είχε διατάξει δύο πυρηνικά υποβρύχια να μετακινηθούν προς τις «κατάλληλες περιοχές» σε απάντηση απειλών από τη Μόσχα.

Trump called former Russian President Medvedev “a stupid person” and said that because of his nuclear threats, he sent nuclear submarines to the Russian shores. pic.twitter.com/EmPoL2K8tv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025



«Νέο επεισόδιο στο σήριαλ του θρίλερ», έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. «Ο Τραμπ έφερε γι’ άλλη μια φορά τα υποβρύχια που υποτίθεται ότι ‘έστειλε στις ρωσικές ακτές’ επιμένοντας ότι είναι ‘πολύ καλά κρυμμένα’».

«Όπως λέει το ρητό, είναι δύσκολο να βρεις μια μαύρη γάτα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο – ιδιαίτερα αν δεν είναι εκεί», είπε ο Μεντβέντεφ.

New episode of the thriller series “Nuclear Subs for Posts on X.” Trump once again brought up the subs he allegedly “sent to the Russian shores,” insisting they are “very well hidden.” As the saying goes, it’s hard to find a black cat in a dark room — especially if it’s not there — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 30, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ