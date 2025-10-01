Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα: Αναστέλλει τις ενημερώσεις στο Facebook λόγω του shutdown – Τι ισχύει για τις εκδόσεις διαβατηρίων

Enikos Newsroom

διεθνή

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ανακοίνωσε ότι, λόγω του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο επίσημος λογαριασμός της στο Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά, εκτός από επείγουσες ανακοινώσεις για θέματα ασφάλειας και προστασίας.

Λευκός Οίκος: «Οι Δημοκρατικοί έβαλαν λουκέτο στην κυβέρνηση» – Κάμαλα Χάρις: «Αυτό είναι το shutdown των Ρεπουμπλικανών»

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στο Facebook, «Λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, αυτός ο λογαριασμός Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας».

Και προσθέτει: «Οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο λογαριασμός αυτός δεν θα ενημερώνεται έως την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών, με μόνη εξαίρεση τις επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο travel.state.gov.»

