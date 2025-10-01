Ο κυβερνητικός «οδικός χάρτης» για το 2026 – Τα 8 οριζόντια σχέδια δράσης και οι 132 στόχοι ανά υπουργείο

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου βρέθηκαν η φορολογική μεταρρύθμιση και τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι ωφελημένοι βγαίνουν πάνω από 4 εκατ. πολίτες και αποδοκίμασε την αντιπολίτευση. Στην ατζέντα ήταν οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης, ενώ, μεταξύ άλλων, υπήρξε εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2026.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σκέρτσος παρουσίασε τα προσχέδια δράσης των υπουργείων για το κυβερνητικό έργο του 2026 με στόχο έως τα μέσα Νοεμβρίου να οριστικοποιηθούν και να εγκριθούν ως τελικά σχέδια από το υπουργικό συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για 8 οριζόντια σχέδια δράσης για το στεγαστικό και το δημογραφικό ζήτημα, τη βία και την παραβατικότητα ανηλίκων, τη συμπερίληψη των ΑμεΑ και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μαζί με 132 στόχους πολιτικής ανά υπουργείο που συνθέτουν το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά με κυρίαρχο στόχο την υλοποίηση στον μέγιστο βαθμό του προγράμματος του 2023 με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις εκλογές του 2027.