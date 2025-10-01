Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη τη χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας

Πριν από λίγο ήχησαν οι σειρήνες του συναγερμού σε όλη τη χώρα ενώ το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναπτυχθεί απ’ άκρη σ’ άκρη στην Επικράτεια, στην περιοχή ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Η Άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 25 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως είχε προαναγγελθεί στις 11.00 ήχησαν οι σειρήνες του συναγερμού σε όλη τη χώρα, το πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας της Άσκησης ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 25.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, σε απαιτητικά σενάρια και σύμφωνα με την υφιστάμενη επιχειρησιακή σχεδίαση, έθεσε η ηγεσία όλες τις Μείζονες Διοικήσεις, προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της νέας Δομής Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης εν τόπω και χρόνω, όταν αυτό απαιτηθεί.

Ενδεικτικά έχουν πραγματοποιηθεί 280 έξοδοι από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σε πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την εν γένει υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

Οι αποστολές περιλαμβάνουν σενάρια προσβολής και εξουδετέρωσης στόχων από απόσταση με χρήση στρατηγικών όπλων, καθώς επίσης και συνεργασία με τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και μη επανδρωμένα αεροχήματα (Drones – UAVs) για την εξουδετέρωση στόχων με τερματική καθοδήγηση πυρών.

Όπως επισημαίνουν πηγές του ΓΕΕΘΑ, οι δραστηριότητες διεξάγονται επί 24ώρου βάσης, ημέρα και νύχτα, κάτι το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη του προσωπικού που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες και ελέγχους (φόρτωση πυρομαχικών, εφοδιασμός με καύσιμα κτλ) κατά τη διάρκεια της άσκησης.