Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη τη χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας

Πριν από λίγο ήχησαν οι σειρήνες του συναγερμού σε όλη τη χώρα ενώ το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναπτυχθεί απ’ άκρη σ’ άκρη στην Επικράτεια, στην περιοχή ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Η Άσκηση ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 25 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως είχε προαναγγελθεί στις 11.00 ήχησαν οι σειρήνες του συναγερμού σε όλη τη χώρα, το πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας της Άσκησης ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 25.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, σε απαιτητικά σενάρια και σύμφωνα με την υφιστάμενη επιχειρησιακή σχεδίαση, έθεσε η ηγεσία όλες τις Μείζονες Διοικήσεις, προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της νέας Δομής Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης εν τόπω και χρόνω, όταν αυτό απαιτηθεί.

Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας

Ενδεικτικά έχουν πραγματοποιηθεί 280 έξοδοι από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σε πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την εν γένει υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

Οι αποστολές περιλαμβάνουν σενάρια προσβολής και εξουδετέρωσης στόχων από απόσταση με χρήση στρατηγικών όπλων, καθώς επίσης και συνεργασία με τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και μη επανδρωμένα αεροχήματα (Drones – UAVs) για την εξουδετέρωση στόχων με τερματική καθοδήγηση πυρών.

Όπως επισημαίνουν πηγές του ΓΕΕΘΑ, οι δραστηριότητες διεξάγονται επί 24ώρου βάσης, ημέρα και νύχτα, κάτι το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη του προσωπικού που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες και ελέγχους (φόρτωση πυρομαχικών, εφοδιασμός με καύσιμα κτλ) κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη την χώρα – Στον αέρα 80 μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ποιες τροφές είναι καλό να τρώνε οι άνω των 50 για να καίνε λίπος και θερμίδες;

Παναγιώτης Γιαννάκης: Οι γονείς να δείχνουν τον δρόμο της πρόληψης στα παιδιά τους

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ: Τι δείχνει το crash test στις τιμές τροφίμων – Τα στοιχεία για την Ελλάδα και η σύγκριση με την ΕΕ

Eurostat: Στο 1,8% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Τι έδειξαν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Τεστ προσωπικότητας: Το πολύχρωμο σχήμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τα πιο εσωτερικά στοιχεία του χαρακτήρα σας

Τι σημαίνει η φράση «εις τον καιάδα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:47 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: Διαδηλώνουμε απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη

Στις κινητοποιήσεις στην Αθήνα ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο παρέστη και ο πρόεδρος του...
13:27 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης στον Realfm 97,8: «Καλλιεργούν λυσσαλέα ένα ψεύτικο αφήγημα δήθεν ενδοτικότητας» – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ, Μυλωνάκη και ακρίβεια

Για τα ελληνοτουρκικά, την ελληνική εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, την υπόθεση των Τεμπών α...
13:21 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα ο Ανδρουλάκης – «Μονόδρομος για καλύτερη ζωή είναι η πολιτική αλλαγή»

Την ανάγκη για πολιτική αλλαγή υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στην...
12:59 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Βουλευτές στα θρανία για… ξένες γλώσσες – Πόσο κοστίζουν τα μαθήματα

Στα… θρανία μπορούν να καθίσουν οι βουλευτές, προκειμένου να μάθουν ξένες γλώσσες, από τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης