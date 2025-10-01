Έτσι δρούσε η σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές – Το «στρατηγείο» και η λεία των 2 εκατ. ευρώ

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και απατών σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τους λογιστές, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνει τα 2.186.250 ευρώ

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 μέλη της συμμορίας (56, 39 και 22 ετών), ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τετελεσμένες και απόπειρες αυτών, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, οι οποίες τελέστηκαν από δυο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί, με σκοπό την τέλεση κλοπών και η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, απάτη με υπολογιστή, μη έκδοση δελτίου ταυτότητας, παροχή σε άλλους κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, γνωρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνουν ή υποβοηθούν την τέλεση εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και απείθεια περιλαμβάνονται και έτεροι συνεργοί, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια, Αχαρναί και Ζεφύρι), με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και Ο.Π.Κ.Ε., κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα -3- μέλη της οργάνωσης.

Η μέθοδος της σπείρας και το «στρατηγικό κέντρο»

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τα μέσα του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, η οποία επεδίωκε την από κοινού διάπραξη ληστειών και διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστών σε διάφορες περιοχές της Αττικής και χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Η οργάνωση χωριζόταν σε υποομάδες, την ομάδα της «τηλεφωνικής προσέγγισης», η οποία δρούσε από συγκεκριμένο χώρο που λειτουργούσε ως «τηλεφωνικό κέντρο- στρατηγείο» και τις «επιχειρησιακές ομάδες πεδίου».

Η πρώτη ομάδα κατείχε ηγετικό και καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση. Τα μέλη της, άνδρες αλλά και γυναίκες, χρησιμοποιώντας ως «στρατηγικό» κέντρο τις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου, αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες- στόχους. Καλούσαν με τυχαία σειρά πολίτες, κατά κύριο λόγο ηλικιωμένα άτομα που ανήκουν σε ευπαθή και ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού, τα στοιχεία των οποίων γνώριζαν πιθανώς από τηλεφωνικούς καταλόγους και συστήνονταν ως υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ή λογιστές. Εν συνεχεία, επικαλούμενοι είτε διαρροή ρεύματος στην οικία των παθόντων, είτε επιβολή δήθεν προστίμου από την εφορία, τους παραπλανούσαν, παρουσιάζοντάς τους ψευδώς ότι είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της διαρροής είτε απομακρυσμένα, είτε μέσω επίσκεψης δήθεν τεχνικών υπαλλήλων.

Με τον τρόπο αυτό, τους έπειθαν να συγκεντρώνουν κοσμήματα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά εντός αλουμινόχαρτου ή λεκάνης και εν συνεχεία τους προέτρεπαν να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, που τους υποδείκνυαν τηλεφωνικά.

Κατόπιν αυτού, αναλάμβανε δράση μία από τις διαθέσιμες «επιχειρησιακές ομάδες πεδίου», οι οποίες ήταν επιφορτισμένες με την φυσική μετάβαση στην οικία του θύματος για την τέλεση της κλοπής. Τα μέλη των ομάδων αυτών δρούσαν ταυτόχρονα σε διαφορετικές περιοχές, υπό τις εντολές και την καθοδήγηση της «τηλεφωνικής» ομάδας. Με τη χρήση «επιχειρησιακών» οχημάτων, εφόσον ο πολίτης πειθόταν, κατευθύνονταν άμεσα στην οικία του και ανέμεναν πλησίον αυτής. Κατείχαν συγκεκριμένους ρόλους, με κάποιους εξ’ αυτών να εισέρχονται στην οικία και να αφαιρούν τα αντικείμενα αξίας και τα χρηματικά ποσά και τους υπόλοιπους να παραμένουν έξωθεν των κατοικιών, εντός των «επιχειρησιακών» οχημάτων, επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Χρησιμοποιούσαν βία σε βάρος των ηλικιωμένων

Ενδεικτικό της θρασύτητας και της σκληρότητας των κατηγορουμένων, αποτελεί το γεγονός πως σε περίπτωση άρνησης των ηλικιωμένων να τους επιτρέψουν την είσοδο στην οικία, οι δράστες δε δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία και να απωθήσουν τους ηλικιωμένους, προκειμένου να ολοκληρώσουν την παράνομη πράξη τους, γεγονός που έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και υγεία των παθόντων, λόγω της ηλικίας τους.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 20-06-2025 έως 08-09-2025, διέπραξαν συνολικά μία ληστεία και -47- κλοπές, εκ των οποίων οι -5- απόπειρες, με το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να υπερβαίνει τα -2.186.250- ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-25- κινητά τηλέφωνα,

καταγραφικό σύστημα καμερών,

τσεκούρι με μεταλλική λαβή, καλυμμένη από πλαστικό και μεταλλική κεφαλή,

επαναληπτική καραμπίνα,

μαχαίρι τύπου σουγιά, με μήκος λάμας -9- εκατοστών,

φορητός υπολογιστής,

μονόκανη κυνηγετική καραμπίνα,

-2- tablet,

κουτί με διάφορα χρυσαφικά,

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

-3- αποκόμματα από κάρτες sim,

άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου,

«επιχειρησιακό» αυτοκίνητο,

-2- ρολόγια,

-2- λίρες Αγγλίας,

δαχτυλίδι με διάφανη πέτρα,

-11- αλυσίδες λαιμού,

σταυρός,

-2- οχήματα,

-7- κάμερες ασφαλείας και

το χρηματικό ποσό των -10.320- ευρώ.

Συνελήφθη και ανήλικος

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν επιπλέον -3- άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικος τα οποία δεν ανήκαν στην εγκληματική οργάνωση, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν αυτοτελείς δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Επισημαίνεται ότι, ο 22χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο με -2- συνεπιβάτιδες και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Μάλιστα, προσπάθησε να διαφύγει, πετώντας στους αστυνομικούς μία καρέκλα, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε σωματική του έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ από τη σωματική έρευνα που ακολούθησε στις επιβαίνουσες του οχήματος βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό ρούχου μίας εξ’ αυτών: τo χρηματικό ποσό των -5.050- ευρώ, -2- χρυσές λίρες, -2- χρυσά σκουλαρίκια, -3- χρυσά δαχτυλίδια, χρυσός σταυρός, -2- χρυσά περιδέραια, χρυσό βραχιόλι και τραπεζική κάρτα. Η ανωτέρω συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίσθηκε και αυτοτελής δικογραφία για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.