Μυλωνάκης: Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Επιτροπής»

Επιστολή απέστειλε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο στούντιo του Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, άφησε ανοιχτή την πιθανότητα παρουσίας του Γιώργου Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ουδέποτε έχει αρνηθεί να καταθέσει, δεν θα εξαιρεθεί κανείς και θα επανέλθουμε με νέα λίστα μαρτύρων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης στη συνέντευξή του στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Η ανάρτηση Μυλωνάκη

«Παρακολουθώντας τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλα σήμερα επιστολή στον Πρόεδρο της Εξεταστικής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο με την οποία δηλώνω ότι τίθεμαι, αυτονόητα και ανεπιφύλακτα, στην διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ερωτήματα που μου έχουν τεθεί, έχουν απαντηθεί επαρκώς τόσο με δημόσιες τοποθετήσεις μου όσο και με δύο παρουσίες μου στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η προσήλωση μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».