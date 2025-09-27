Μυλωνάκης: Ο Ν. Σαλάτας επιβεβαίωσε ότι διασφαλίσαμε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Για όποιον θέλει πραγματικά να ακούσει τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Νίκος Σαλάτας, μπορεί να παρακολουθήσει τα παρακάτω αποσπάσματα για να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο “Χ” ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Και αυτό, σημειώνει ο κ. Μυλωνάκης, «μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ερμηνείες που κρύβει “το μενού” που προσπαθεί να “σερβίρει” η αντιπολίτευση για να αποκρύψει για μια ακόμη φορά το πραγματικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη, πρόκειται για «μια αντιπολίτευση που εξαπολύει κατηγορίες χωρίς κανένα στοιχείο, μιλώντας για συγκάλυψη, όταν το μόνο που πραγματικά διασφαλίσαμε ως κυβέρνηση ήταν η απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κ. Σαλάτας, λέγοντας ότι του ζητήθηκε να συνεργαστεί με τους ευρωπαίους εισαγγελείς».

«Προτεραιότητα μας» υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάκης, «ήταν και παραμένει να χυθεί άπλετο φως στη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν σε αυτή την κατάληξη του ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα να φτιαχτεί ένας νέος αποτελεσματικός και δίκαιος οργανισμός στην ΑΑΔΕ που θα διασφαλίζει έγκαιρες και δίκαιες πληρωμές στους πραγματικούς δικαιούχους».

