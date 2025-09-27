Μάρα Δαρμουσλή για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έχει μείνει δέκα χρόνια πίσω»

«Το είδα αυτό το σκηνικό από το GNTM, η κοπέλα – φτου σου, μάνα μου – είναι σαν τα κρύα τα νερά, θα τη ζήλευαν και 20άρες, και επαγγελματίες του χώρου. Δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία της κυρίας Παπαγεωργίου, δεν με αφορά, αλλά αυτό που άκουσα είναι πως είπε πως έχει μείνει σε άλλη εποχή; Νομίζω η κυρία Παπαγεωργίου έχει μείνει σε μία εποχή δέκα χρόνια πίσω».

Η Μάρα Δαρμουσλή τόνισε πως τέτοιες κρίσεις αντικατοπτρίζουν στερεότυπα που πλέον δεν ισχύουν στην αγορά της μόδας, αφού «μου έρχονται ακόμα κάστινγκ στο εξωτερικό, τα οποία ζητάνε ξεκάθαρα γυναίκες ηλικιακού εύρους 40-50, γιατί υπάρχει ανάλογη αγορά… Η αγορά υπάρχει, έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει».

«Ακόμα και στα 44 μου συζητάω με το γραφείο μου να ξαναρχίσω μια δεύτερη πορεία και όχι ως μοντέλο παλιάς μόδας, πιο λεπτό, πλέον είμαι fit και αυτή είναι η κατεύθυνσή μου» ανέφερε.