Μάρα Δαρμουσλή για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Έχει μείνει δέκα χρόνια πίσω»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μάρα Δαρμουσλή

«Το είδα αυτό το σκηνικό από το GNTM, η κοπέλα – φτου σου, μάνα μου – είναι σαν τα κρύα τα νερά, θα τη ζήλευαν και 20άρες, και επαγγελματίες του χώρου. Δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία της κυρίας Παπαγεωργίου, δεν με αφορά, αλλά αυτό που άκουσα είναι πως είπε πως έχει μείνει σε άλλη εποχή; Νομίζω η κυρία Παπαγεωργίου έχει μείνει σε μία εποχή δέκα χρόνια πίσω».

Η Μάρα Δαρμουσλή τόνισε πως τέτοιες κρίσεις αντικατοπτρίζουν στερεότυπα που πλέον δεν ισχύουν στην αγορά της μόδας, αφού «μου έρχονται ακόμα κάστινγκ στο εξωτερικό, τα οποία ζητάνε ξεκάθαρα γυναίκες ηλικιακού εύρους 40-50, γιατί υπάρχει ανάλογη αγορά… Η αγορά υπάρχει, έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει».

«Ακόμα και στα 44 μου συζητάω με το γραφείο μου να ξαναρχίσω μια δεύτερη πορεία και όχι ως μοντέλο παλιάς μόδας, πιο λεπτό, πλέον είμαι fit και αυτή είναι η κατεύθυνσή μου» ανέφερε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ με το άνοιγμα του βάζου και άλλες τρεις προκλήσεις που δείχνουν αν γερνάτε πρόωρα

Δυσκοιλιότητα και φούσκωμα: Ειδικός αποκαλύπτει 5 τρόπους για άμεση ανακούφιση

«Παράθυρο» ευκαιρίας στην Ευρώπη για αναστροφή του brain drain – Η απόφαση Τραμπ που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο

Κατρακυλούν τα ναύλα εμπορευματοκιβωτίων – Πόλεμος τιμών στον ορίζοντα

Εγκέλαδος: Υπάρχει ζωή στον μικρό δορυφόρο του Κρόνου; Νέα μελέτη περιπλέκει την υπόθεση

Η Nvidia διαθέτει σε όλους την τεχνολογία AI για φωνητικό animation – Πώς λειτουργεί το Audio2Face
περισσότερα
08:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ περιέγραψε το 2024 ως την «πιο δύσκολη χρονιά που είχε ποτέ» κατά τη διάρκ...
04:25 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πέτρος Λαγούτης: «Η περίοδος του διαζυγίου ήταν δύσκολη» – Η απάντησή του στο ενδεχόμενο δεύτερου γάμου

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αναφερόμενος τόσο στην εμπειρία ...
02:45 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Η μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, είναι η πιο ιδιαίτερη «πρώτη φορά» χωρίς εσένα

Τριάντα τρία χρόνια γάμου θα συμπλήρωναν την Παρασκευή (26/9) η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστα...
20:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Λουίζα Βούρου για την απώλεια του πατριού της: «Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα – Ο κόσμος έγινε φτωχότερος»

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τη σχέση με τον πατέρα της αλλά και την κρίση που...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης