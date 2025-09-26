Μαριάντα Πιερίδη: Ενοχλημένη με τα σχόλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM -«Σοβαρά τώρα; Βλέπει και το παιδί μου»

Η Μαριάντα Πιερίδη έδειξε την ενόχλησή της με τα σχόλια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM για 33χρονη μητέρα που συμμετείχε στις οντισιόν.

«Ειδικά όταν είσαι μάνα, εκείνο είναι το σημείο που σε κάνει να πετάς στα σκουπίδια κάποια πράγμα και να ξέρεις κατά περίπου 90% τι θέλεις και τι δεν θέλεις στη ζωή σου» αναφέρει στο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

«Αυτό από πού κι ως πού είναι λάθος; Από πού κι ως πού μπορεί να καθορίσει τι θέλεις και δεν θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Μπορείς να κάνεις τα πάντα! Αυτή η γυναίκα να γίνει μοντέλο. Είναι μια κούκλα, είναι πανέμορφη, έχει εκπληκτικό σώμα, θα το ζήλευαν οι 20αρες», αναφέρει στο βίντεο η Μαριάντα Πιερίδη.

@mariantaspieridiΆντε γιατί θα τρελαθούμε τώρα! Έτρωγα όταν έβλεπα το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και μου έπεσε η μπουκιά από το στόμα!!!🤦🏼‍♀️♬ πρωτότυπος ήχος – Pieridi S Mariada


«Ποιος είμαι εγώ, ποια είσαι εσύ που θα της πούμε: Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορείς πια, έχεις μεγαλώσει. Τι φάση με τον ηλικιακό ρατσισμό; Γιατί σε αυτό το πανέμορφο πλάσμα πρέπει να δείξουμε όλη μας την κακία. Ότι τι; Μήπως έχουμε κάποιο απωθημένο; Και γιατί πρέπει να το βγάλεις πάνω σε αυτή τη γυναίκα; Σοβαρά τώρα; Και το έβλεπε και το παιδί μου αυτό το επεισόδιο» αναφέρει στο βίντεο η Μαριάντα Πιερίδη.

Δείτε το βίντεο με την συμμετοχή της Σοφίας στο GNTM

«Είμαι σίγουρη για το σώμα, είναι πολύ ωραία γυναίκα! Δεν νομίζω ότι είναι ποια στην ηλικία και δεν έχει πια αυτή την δίψα και την αίσθηση για να γίνει μοντέλο και να αλλάξει, να μεταμορφωθεί για να κάνει καριέρα», είχε σχολιάσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην 33χρονη διαγωνιζόμενη του GNTM.

 

