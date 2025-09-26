Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος – Την Κυριακή η «μεγάλη μάχη» για το μετάλλιο

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΝΤΟΥΣΚΟΣ

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, που διεξάγεται στη Σανγκάη.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατακτώντας την τρίτη θέση στην 1η ημιτελική σειρά με χρόνο 6:53.62. Η πρόκρισή του κρίθηκε στα τελευταία μέτρα, όπου με δυνατό φίνις εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό.

Τις πρώτες δύο θέσεις κατέλαβαν οι Ζάιντλερ από τη Γερμανία και Φαν Ντορπ από την Ολλανδία.

Ευχαριστημένος από την πορεία του ως τώρα και με βλέμμα στραμμένο στην κατάκτηση μεταλλίου εμφανίστηκε ο Στέφανος Ντούσκος μετά τον αγώνα.

«Είμαι αρκετά χαρούμενος που για μια ακόμη φορά κατάφερα να είμαι στους έξι κορυφαίους του κόσμου. Το σκιφ είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι εύκολο να είσαι στην εξάδα. Η κούρσα εξελίχθηκε πολύ δύσκολη, γιατί είχε και πολλή ζέστη, αλλά τα πράγματα πήγαν καλά. Στον τελικό θα τα δώσω όλα για να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ελπίζω να πάνε όλα κατ’ ευχήν. Πέσαμε στο ένα δευτερόλεπτο και οι τρεις της ημιτελικής σειράς, μαζί με τον Λευκορώσο από την άλλη σειρά πιστεύω πως εμείς οι τέσσερις θα παίξουμε για το μετάλλιο. Αν μπορέσω και κρατηθώ λίγο πιο κοντά στο τέλος, πιστεύω πως θα μπορέσω να κάνω πάλι ένα σπριντ και να διεκδικήσω μετάλλιο. Στο τέλος μιλάει και η ελληνική ψυχή. Λίγο ακόμη να μείνω πιο κοντά, πιστεύω πως τους έχω. Άμα το χάσω πάλι για 0,10’’, όπως ήταν η διαφορά με τον Ολλανδό… Πονάει πιο πολύ. Θέλω να ευχαριστηθώ την κούρσα, είμαι ήδη αρκετά ικανοποιημένος και θα είμαι περισσότερο αν χαρίσω στους Έλληνες ένα μετάλλιο και ανταμειφθούν οι κόποι όλης της χρονιάς», τόνισε ο χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο.

Ο μεγάλος τελικός του αγωνίσματος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 09:31 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

Νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία για ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ – Τι περιλαμβάνουν

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Αυτοί είναι οι λόγοι που μετατίθεται η υποχρεωτική εφαρμογή του για το 2026

Τραμπ: Νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων

Επιστήμονες παρακάμπτουν την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg σε πείραμα ακριβούς ανίχνευσης

Τα 4 ζώδια που θα έχουν φλογερό πάθος και ασταμάτητη δύναμη – «Ο Άρης στον Σκορπιό θα σας απογειώσει»
περισσότερα
12:24 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να μεταφέρει αγώνες «σε άλλες πόλεις» για λόγους ασφαλείας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να μεταφέρει τους αγώνες του ...
11:36 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Φρανκ Ντιλικίνα

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, Φρανκ Ντιλικίνα, από την Π...
02:24 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Χρήστος Κόντης: «Αυτή η νίκη θα απελευθερώσει τους ποδοσφαιριστές, είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο»

Ο Παναθηναϊκός έκανε εντυπωσιακή πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, καθώς συνέτριψε ...
01:20 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Γιανκγ Μπόις – Παναθηναϊκός: Τα highlights του «πράσινου» θριάμβου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη League Phase του Europa League, καθώς συ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος