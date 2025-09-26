Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος – Την Κυριακή η «μεγάλη μάχη» για το μετάλλιο

Ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, που διεξάγεται στη Σανγκάη.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατακτώντας την τρίτη θέση στην 1η ημιτελική σειρά με χρόνο 6:53.62. Η πρόκρισή του κρίθηκε στα τελευταία μέτρα, όπου με δυνατό φίνις εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό.

Τις πρώτες δύο θέσεις κατέλαβαν οι Ζάιντλερ από τη Γερμανία και Φαν Ντορπ από την Ολλανδία.

Ευχαριστημένος από την πορεία του ως τώρα και με βλέμμα στραμμένο στην κατάκτηση μεταλλίου εμφανίστηκε ο Στέφανος Ντούσκος μετά τον αγώνα.

«Είμαι αρκετά χαρούμενος που για μια ακόμη φορά κατάφερα να είμαι στους έξι κορυφαίους του κόσμου. Το σκιφ είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι εύκολο να είσαι στην εξάδα. Η κούρσα εξελίχθηκε πολύ δύσκολη, γιατί είχε και πολλή ζέστη, αλλά τα πράγματα πήγαν καλά. Στον τελικό θα τα δώσω όλα για να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ελπίζω να πάνε όλα κατ’ ευχήν. Πέσαμε στο ένα δευτερόλεπτο και οι τρεις της ημιτελικής σειράς, μαζί με τον Λευκορώσο από την άλλη σειρά πιστεύω πως εμείς οι τέσσερις θα παίξουμε για το μετάλλιο. Αν μπορέσω και κρατηθώ λίγο πιο κοντά στο τέλος, πιστεύω πως θα μπορέσω να κάνω πάλι ένα σπριντ και να διεκδικήσω μετάλλιο. Στο τέλος μιλάει και η ελληνική ψυχή. Λίγο ακόμη να μείνω πιο κοντά, πιστεύω πως τους έχω. Άμα το χάσω πάλι για 0,10’’, όπως ήταν η διαφορά με τον Ολλανδό… Πονάει πιο πολύ. Θέλω να ευχαριστηθώ την κούρσα, είμαι ήδη αρκετά ικανοποιημένος και θα είμαι περισσότερο αν χαρίσω στους Έλληνες ένα μετάλλιο και ανταμειφθούν οι κόποι όλης της χρονιάς», τόνισε ο χρυσός ολυμπιονίκης του Τόκιο.

Ο μεγάλος τελικός του αγωνίσματος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 09:31 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ