Κυψέλη: Μαθητές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε 17χρονο μέσα στο προαύλιο σχολείου 

Επίθεση από τρεις αλλοδαπούς μαθητές με σκουπόξυλο δέχθηκε ένας 17χρονος μέσα σε προαύλιο Λυκείου στην Κυψέλη, το πρωί της Πέμπτης (25/09).

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:15, εντός του σχολικού ωραρίου. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ των εμπλεκόμενων για ένα προσωπικό θέμα.

Ένας από τους τρεις φερόμενους δράστες, (δύο 16 χρόνοι μαθητές του Λυκείου) πήρε σκουπόξυλο και επιτέθηκε στο 17χρονο θύμα, ενώ οι υπόλοιποι κατά πληροφορίες χρησιμοποίησαν τα χέρια τους και κάποια αντικείμενα που προσομοιάζουν με ρόπαλα.

Οι καθηγητές επενέβησαν, ενώ ο διευθυντής του Λυκείου κάλεσε τον Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις.

Ο τραυματισμός του 17χρονου είναι σχετικά ελαφρύς με κάποιες αμυχές στο ένα χέρι και δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Κατά δήλωση του διευθυντή είναι ένα περιστατικό που έληξε άμεσα και πέραν από την ένταση της στιγμής δεν υπήρξε περαιτέρω πρόβλημα. Ενημερώθηκε η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Α’ Αθήνας και αναμένεται να διαταχθεί ΕΔΕ για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Κυψέλης.