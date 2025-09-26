Ηράκλειο: Κατήγγειλαν τον θείο τους για συστηματικό βιασμό όταν ήταν ανήλικες 

Δύο γυναίκες, 25 και 23 ετών σήμερα, κατήγγειλαν τον θείο τους για βιασμό, στο Ηράκλειο. Πήραν την απόφαση να μιλήσουν για τα όσα βίωναν, έπειτα από χρόνια σιωπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όπως αναφέρει η καταγγελία τους στις Αρχές, ο 56χρονος, σήμερα, θείος τους, εξ’ αγχιστείας, τις βίαζε συστηματικά από το 2012 έως και το 2017 όταν ήταν 12 και 10 ετών αντίστοιχα.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί του Ηρακλείου προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του όπου βρήκαν ένα μαχαίρι και τον συνέλαβαν ενώ για την καταγγελία της σεξουαλικής κακοποίησης εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.