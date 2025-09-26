Τραγωδία στα Χανιά: Πώς έγινε η θανατηφόρα παράσυρση του 4χρονου αγοριού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στα Χανιά: Πώς έγινε η θανατηφόρα παράσυρση του 4χρονου αγοριού

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο το απόγευμα της Πέμπτης (25/09), αυτή τη φορά με θύμα ένα 4χρονο αγοράκι, στο Καστέλι Κισάμου, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων η τραγωδία συνέβη όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας που βρισκόταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, άγνωστο πώς, κινήθηκε προς τα εμπρός. Το σημείο ήταν κατηφορικό και πριν προλάβει ο πατέρας του παιδιού που βρισκόταν εκεί να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε τον τετράχρονο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Οι τραγικοί γονείς πήραν αμέσως το παιδί και το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κισάμου και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί έκαναν ότι ήταν δυνατόν, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

