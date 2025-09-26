Φωτιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο

Φωτιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/09) σε πολυκατοικία στο Μεταξουργείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική λίγο μετά τις 05:00 έλαβε κλήση για φωτιά που εκδηλώθηκε σε φωταγωγό.

Αφού τέθηκε υπό έλεγχο οι ένοικοι της πολυκατοικίας επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λόγω της φωτιάς η αστυνομία είχε διακόψει για λίγο την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος της Πλαταιών.

 

 

